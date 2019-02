Konferencja w Watykanie. „Trzy razy byłam zmuszana do aborcji”

W pierwszym dniu konferencji, która trwać będzie do niedzieli (24.02.2019), czterej mężczyźni i jedna kobieta, będący ofiarami pedofilii duchownych, opowiadali o swoich doświadczeniach i wysuwali żądania wobec Kościoła katolickiego.

Ich relacje miały formę filmów wideo – przygotowane zostały także pisemne wersje ich relacji, bez żadnych dodatkowych informacji.

Podkreślali, że szczególnie bolesne i traumatyzujące – oprócz samego molestowania – było to, że nikt im nie dawał wiary: ani biskupi, ani zwierzchnicy zgromadzeń zakonnych. – Najgorsze było to, że nikt nam nie wierzył. Traktowano mnie jak kłamcę, odwracano się ode mnie i twierdzono, że jestem wrogiem Kościoła – skarżył się mężczyzna z Ameryki Płd. i ostrzegał przed fałszywym albo wymuszonym przebaczeniem. Wezwał osoby odpowiedzialne w Kościele do współpracy z władzami.

"Episkopaty mają wiele lekcji do odrobienia". Uczestnicy konferencji w Watykanie

Trzy razy aborcja

O tym, jak molestowanie zniszczyło ich życie i relacje z innymi ludźmi, opowiadali dwaj mężczyźni, jeden ze Stanów Zjednoczonych, drugi z Azji. Obydwaj wezwali zwierzchników wspólnot zakonnych, aby bardziej angażowali się w walce z pedofilią i zarzucali im tuszowanie wykroczeń. – Domagam się od biskupów, żeby odrobili swoje domowe zadania, ponieważ jest to bomba tykająca w Kościele w Azji – powiedział mężczyzna z Azji, domagając się ukarania gwałcicieli.

Kobieta z Afryki opowiadała o tym, że jako 15-latka zaczęła być gwałcona przez księdza. W czasie 13 lat, kiedy to trwało, mężczyzna nie chciał używać prezerwatyw ani żadnych innych środków antykoncepcyjnych, i kobieta trzykrotnie zaszła w ciążę. Ksiądz za każdym razem zmuszał ją do aborcji. Nie mogła mu się przeciwstawić ponieważ była od niego egzystencjalnie uzależniona i była bita, kiedy oponowała.

Papież Franciszek otworzył konferencję w czwartek 21 lutego 2019

Bezczynność biskupów

O bezczynności biskupów opowiadał jeden z zakonników z Europy Wwschodniej, który dopiero jako dorosły przemógł się, by opowiedzieć o tym, jak wykorzystywany był w młodości przez księdza. Dopiero nuncjusz papieski dał wiarę jego opowiadaniu, lecz także potem był ostro atakowany przez biskupa.

Otwierając konferencję w Watykanie papież Franciszek domagał się od hierarchów Kościoła katolickiego konkretnych działań.

– Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie tylko potępień, lecz konkretnych i skutecznych środków zaradczych – mówił Ojciec Święty. – Usłyszmy krzyk dzieci, które domagają się sprawiedliwości.

Zwierzchnik kurii rzymskiej przypomniał przewodniczącym episkopatów z całego świata o ich odpowiedzialności i domagał się odwagi i konkretów, aby zwalczyć „zło seksualnych nadużyć”.

W historycznym spotkaniu Watykanie, które trwać będzie 4 dni, oprócz 110 przewodniczących narodowych episkopatów biorą także udział przedstawiciele Kurii Rzymskiej i wspólnot zakonnych.

– Niech nas oświeca Najświętsza Maryja Panna, abyśmy starali się uleczyć te głębokie rany, które skandal pedofilii zadał zarówno najmniejszym, jak i wierzącym – powiedział papież.

Niemieccy biskupi pełni skruchy: Kościół ma także ciemną stronę

dpa,kna/ma