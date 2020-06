Komentarz: Wolność prasy – będziemy dalej informować

Sceny z ataków na dziennikarzy w USA są bardzo niepokojące. Przemoc policji skierowana jest przeciwko niezależnemu informowaniu. Ale my, dziennikarki i dziennikarze, nie pozwolimy się zastraszyć. Jak mój redakcyjny kolega Stefan Simons, w stronę którego policja strzelała gumowymi kulami. Zaraz po tym prowadził relację na żywo, komentując ten incydent. Platforma dziennikarska Bellingcat doliczyła się w ostatnich dniach 100 dziennikarek i dziennikarzy, którzy padli ofiarą przemocy policyjnej w USA. Wśród nich fotografka Linda Tirado, która od gumowego pocisku straciła oko.

Kto utrudnia nam pracę, dozna porażki, bo wolne media należą do DNA demokracji. Również w USA, które w rankingu wolności prasy Reporterów bez Granic zajmują dopiero 45. miejsce. Dziennikarze w Stanach Zjednoczonych mają do czynienia z wrogą atmosferą, podsycaną werbalnymi atakami prezydenta USA. To musi się skończyć!

Redaktor naczelna DW Manuela Kasper-Claridge

Jednak próby zastraszania i zniesławiania pozostaną bezskuteczne. Doniesienia o przemocy policyjnej, nadużywaniu władzy czy porażce politycznej to kwestie, dla których podejmujemy ryzyko, bo każdy człowiek ma prawo do informacji, nawet jeśli komuś jest to nie na rękę. Każdy atak na nas, dziennikarzy, jest atakiem na wolność wszystkich. Dlatego wszystkimi dostępnymi w państwie prawa środkami musimy sprzeciwiać się utrudnianiu nam niezależnego i wolnego informowania.

Deutsche Welle oficjalnie zaprotestowała w ambasadzie USA przeciwko zagrożeniu dla swojego korespondenta. Minister spraw zagranicznych Heiko Maas domaga się od USA ochrony wolności prasy i chce zbadania tych zajść. To dobrze. Z uwagi na ataki ważne jest stworzenie szerokiej publiczności. Ponieważ tam, gdzie dziennikarzom utrudnia się pracę, szybko zagrożone są inne prawa. Dlatego będziemy nadal informować. O tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, Hongkongu, Rosji, Niemczech – na całym świecie. Nie pozwolimy sobie zabrać tej wolności.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>