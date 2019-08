Kolejny atak na Żyda w Berlinie

Do zajścia doszło we wtorek (13.08.19) w berlińskiej dzielnicy Charlottenburg. Według zeznań ofiary, podążało za nim dwóch niezidentyfikowanych mężczyzn, z których jeden go zaatakował i przewrócił. Następnie obaj uciekli. Policja przekonana jest, że atak miał podłoże antysemickie, ponieważ ze względu na ubiór ofiara była rozpoznawalna jako Żyd. Śledztwo przejął berliński Urząd Ochrony Państwa odpowiedzialny za ściganie przestępstw z nienawiści i na tle politycznym.

W tej samej dzielnicy pod koniec lipca dwóch mężczyzn zaatakowało werbalnie i opluło rabina, który spacerował ze swoimi dziećmi. Sprawa wywołała oburzenie w całych Niemczech. W wiecu solidarności z rabinem udział wziął między innymi szef niemieckiego MSZ Heiko Maas, który wezwał do zdecydowanej walki z antysemityzmem w Niemczech.

