Kolej. Zamieszanie z biletami do Polski

Dwutygodniowe ferie świąteczne, jakie mają uczniowie w wielu niemieckich landach, pani Natalia z Berlina postanowiła wraz z rodziną spędzić w Polsce. Radość z podróży szybko jej jednak przeszła, kiedy okazało się, że nie może kupić żadnego biletu na pociągi do Polski i z Polski do Niemiec. Chodziło o trasy Berlin-Gdańsk oraz Warszawa-Berlin.

– Na te pociągi trzeba mieć obowiązkową rezerwację miejsc. Tymczasem na stronie Deutsche Bahn nie dało się zaznaczyć rezerwacji i co za tym idzie nie można było kupić biletów – opowiada w rozmowie z DW pani Natalia. – Musiałam wysłać męża na dworzec, żeby w centrum obsługi klienta kupił bilety.

Stres przed podróżą

Na berlińskim dworcu zakup biletu na pociąg Berlin-Gdańsk również nie przebiegł bez problemów. Kasjerce nie udało się zarezerwować biletu na bezpośrednie połączenie. Sprzedała zatem bilety z przesiadką w Poznaniu.

– Na przesiadkę mamy zaledwie 9 minut i naprawdę martwię się, czy zdążymy – mówi nasza rozmówczyni.

Nie mniej stresująco zapowiada się podróż powrotna do Berlina, którą rodzina rozpocznie w Warszawie. Tu z kolei nie udało się kupić biletów dla czterech osób przez stronę DB, a jedynie przez PKP Intercity. Też nie bez problemów.

– Nie udało się kupić dla całej czwórki osób, tylko dwa razy po dwa bilety. W dodatku dla dzieci musiałam kupić normalne bilety, ponieważ nie było możliwości zakupu ulgowych – mówi pani Natalia.

Przed świętami ruch na dworcach jest wyjątkowo duży Zdjęcie: picture-alliance/dpa

Podobnych sytuacji w ostatnich tygodniach było wiele. Pani Anna, planując podróż z Berlina do Wrocławia, próbowała kupić dwa bilety przez stronę DB.

– W trzech sprawdzanych przeze mnie pociągach nie było wolnych miejsc – relacjonuje w rozmowie z DW. – Wydało mi się to dziwne, bo chciałam zarezerwować ze sporym wyprzedzeniem i na pociąg kursujący kilka dni przed świętami. Poza tym na stronie polskiego przewoźnika okazywało się, że wolne miejsca jednak są.

„Problemy z łącznością"

Ostatecznie pani Annie udało się kupić bilety z Berlina do Rzepina przez stronę niemieckiej kolei, a z Rzepina do Wrocławia przez PKP Intercity. Inni podróżni donosili w internecie, że nie udało im się wcale kupić biletów do Polski ani na święta, ani na styczeń. Jednej z osób nie pomogło nawet udanie się do kasy biletowej w Hamburgu. Pozostała przesiadka na autokar.

Nie ma też możliwości kupienia biletu z Niemiec do Polski, jeśli podróż obejmuje przesiadkę, np. z Berlina przez Poznań do Wrocławia. Możliwe jest jedynie kupno biletu na niemieckiej stronie Deutsche Bahn na odcinek Berlin-Poznań. Na drugą część podróży, z Poznania do Wrocławia, bilet trzeba kupić już u polskiego przewoźnika.

Rzecznik PKP Intercity w odpowiedzi na zapytanie DW przyznał, że utrudnienia te wynikają z problemów z łącznością między systemami rezerwacji kolei niemieckiej i polskiej.

– Dostawca usługi rezerwacji miejsc w systemie sprzedaży, tj. PKP Informatyka wraz z technikami DB pracują nad poprawą jakości łączności. Prowadzony jest monitoring ruchu sieciowego – wyjaśnia Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity. – Zakłócenia w łączności systemu sprzedaży DB z systemem PKP mogą powodować sytuacje, w których w systemie PKP Intercity sprzedaż będzie dostępna, a z systemu niemieckiego nie zostanie zarezerwowane miejsce. Dotyczy to zarówno zakupu biletu w kasie, jak też przez stronę www kolei niemieckich – dodaje rzecznik.

Ulga tylko z aplikacją

Dobrych wieści PKP Intercity nie ma dla osób, które chcą zarezerwować bilety ulgowe dla dzieci. Okazuje się, że przewoźnik nie sprzedaje przez stronę internetową tego typu biletów. Można to zrobić za to przez aplikację na telefon.

Dodatkowo PKP Intercity wstrzymały sprzedaż biletów na niektóre pociągi kursujące w wybrane dni na trasie Warszawa-Berlin. Dotyczy to np. połączeń 6 i 7 stycznia. W tych dniach między Frankfurtem nad Odrą a Berlinem, z powodu prac na torach, kursować ma autobusowa komunikacja zastępcza.

– Wstrzymanie sprzedaży biletów na pociągi do/z Berlina wynika ze zmian w rozkładzie jazdy na terenie Niemiec. Gdy tylko DB Netz prześle zmienione rozkłady jazdy, sprzedaż zostanie udostępniona – informuje Cezary Nowak z PKP Intercity.

Na stronie Deutsche Bahn bilety na pociągi Warszawa-Berlin, kursujące 6 i 7 stycznia, można jednak kupić.

Pociąg widmo do Monachium

To niejedyne problemy PKP Intercity w ostatnich tygodniach. 9 grudnia ruszyło bezpośrednie połączenie z Warszawy do Monachium. Pierwszy pociąg do stolicy Bawarii odjechał jednak bez pasażerów – do chwili jego odjazdu PKP nie uruchomiły sprzedaży biletów ani online, ani w kasach na dworcu. W rezultacie wagony świeciły pustkami.

