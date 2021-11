Kościoły i organizacje apelują: Nie zapominajcie o ludziach

W obliczu sytuacji na granicy polsko-białoruskiej organizacje pomocowe i Kościoły w Niemczech apelują, by nie zapominać o ludziach, którzy znaleźli się w centrum konfliktu dyplomatycznego. – Apelujemy do wszystkich państwowych podmiotów, aby uświadomili sobie, że są to mężczyźni, kobiety i dzieci – powiedziała przewodnicząca charytatywnej organizacji „Brot fuer die Welt” („Chleb dla świata”) Dagmar Pruin. – Dlatego apelujemy do Unii Europejskiej i Białorusi, aby natychmiast i stanowczo naciskać na rozwiązanie kryzysu humanitarnego.

Jak dodała Pruin, UE musi naciskać na przestrzeganie na zewnętrznych granicach Europy konwencji genewskiej o uchodźcach oraz na zapewnienie ludziom dostępu do sprawiedliwej procedury azylowej.

„Tam dzieci marzną i umierają z głodu”

Z kolei Ulrich Lilie, przewodniczący Diakonii – organizacji pomocowej przy Kościele ewangelickim – skrytykował, że Europa wciąż nie ma spójnej koncepcji postępowania z uchodźcami w sytuacjach kryzysowych. Nie powinno być tak, „że najsłabsi stają się zakładnikami, a ich cierpienie jest nadużywane politycznie” – podkreślił Lilie.

Organizacja katolicka Pax Christi wezwała obecny i przyszły rząd Niemiec do wspierania przyjmowania uchodźców w Niemczech. „Na granicy Polski i Białorusi marzną dzieci i umierają z głodu. To sytuacja, której możemy położyć kres” – powiedziała przewodnicząca Stefanie Wahl w wywiadzie dla Radia PSR. „Niemcy mogą tym dać jasno do zrozumienia, że nie pozwolimy się zmusić do zdrady naszych wartości chrześcijańskich i praw człowieka”.

Podobnie Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) wezwała do większej solidarności z uchodźcami. – Migranci i osoby ubiegające się o azyl zasługują na pełne poszanowanie ich godności i podstawowych praw, niezależnie od ich statusu prawnego – powiedział przewodniczący COMECE kardynał Jean-Claude Hollerich. – Wykorzystywanie i instrumentalizowanie desperacji migrantów i osób ubiegających się o azyl ma poważne i szkodliwe konsekwencje dla ludzi i należy temu zapobiegać – dodał.

Solidarność z Polską

W ostatnim czasie wzrosła liczba migrantów na granicy Polski z Białorusią. Szacuje się, że co najmniej 3 tys. osób utknęło w trudnych warunkach w strefie przygranicznej. Polska i UE oskarżają Białoruś o sprowadzanie dziesiątków tysięcy ludzi z ogarniętych kryzysem krajów Bliskiego Wschodu i innych państw samolotami do Mińska, a następnie na granicę z państwami UE – Polską, Litwą i Łotwą. Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka reaguje w ten sposób na unijne sankcje nałożone na Białoruś.

Tymczasem szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas wezwał do zapewnienia uchodźcom pomocy humanitarnej. – Musimy trzymać się wspólnych wartości także na naszych zewnętrznych granicach – powiedział, wzywając do dopuszczenia organizacji humanitarnych do strefy przygranicznej. Zapewnił także, że Polska zasługuje na europejską solidarność.

(KNA, EPD/dom)

