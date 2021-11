Kościół w Niemczech. Szczepienia i obostrzenia w świątyniach

Wielu niemieckich biskupów wezwało ostatnio do szczepień. Na początku tygodnia Rada Stała Konferencji Episkopatu Niemiec określiła szczepienia jako obowiązek moralny.

Już latem eksperci wskazywali, że kościoły, gdzie są duże i wysokie pomieszczenia oraz wiele wejść, są miejscami nadającymi się na punkty szczepień. Budowle ponadto są często położone w centralnych punktach miejscowości, więc łatwo dostępne dla pacjentów.

Punkty szczepień w świątyniach

Katolicka diecezja Drezno-Miśnia i Kościół Ewangelicko-Luterański Saksonii poinformowały, że prowadzą tę akcję wspólnie z Niemieckim Czerwonym Krzyżem oraz lekarzami mającymi prywatne praktyki. W pierwszą niedzielę Adwentu (28.11.2021) będzie można przyjąć preparat Biontech/Pfizer. W Dreźnie szczepienia odbędą się w słynnym Fraunenkirche (Kościół Marii Panny), zaś w Lipsku – w równie znanym Nikolaikirche (kościele św. Mikołaja). Możliwe jest przyjęcie pierwszej, drugiej lub trzeciej dawki szczepionki. By uniknąć długich kolejek, na miejscu będą rozdawane bilety, zaś wizyty można rezerwować wcześniej.

W Wormacji szczepienia oferują parafia katedralna i związana z nią parafia św. Marcina. Akcja będzie prowadzona w trzy pierwsze niedziele Adwentu (28 listopada, 5 grudnia i 12 grudnia) we współpracy z gabinetem lekarza rodzinnego. – W obliczu dramatycznego wzrostu liczby zakażeń i pogarszającej się sytuacji na oddziałach intensywnej terapii chcemy wysłać jasny sygnał – oświadczył proboszcz Tobias Schäfer. Jak dodał, według wszystkich naukowych ekspertyz szczepienia są obecnie jedynym sposobem na zakończenie pandemii. Na „adwentowe szczepienia” można się bez problemu zarejestrować na stronie internetowej parafii katedralnej.

Według ekspertów kościoły doskonale nadają się na punkty szczepień

W katedrze w Padebron szczepienia odbędą się 11 grudnia. „Kapituła Katedralna oraz powiat Paderborn zapraszają do przyjęcia każdej z trzech dawek” – poinformowała Archidiecezja Paderborn. – Każdy jest mile widziany, nie trzeba się wcześniej umawiać – powiedział Joachim Göbel, proboszcz katedry.

Szczepienia odbędą się również w świątyniach innych religii. Miasto Essen zakomunikowało, że w następnym tygodniu akcje takie odbędą się w dwóch meczetach i jednej gminie alewitów.

Turyngia wprowadza zasadę 3G podczas mszy

Po Saksonii oraz Nadrenii-Palatynacie również Turyngia zaostrzyła zasady pandemiczne obowiązujące podczas nabożeństw. Od teraz obowiązuje zasada 3G (zaszczepieni, ozdrowieńcy oraz osoby z negatywnym wynikiem testu). Niezaszczepieni lub ozdrowieńcy nie mogący tego udowodnić, a chcący uczestniczyć w nabożeństwach i innych wydarzeniach organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych przez wspólnoty religijne lub wyznaniowe, muszą przed wejściem przedstawić negatywny wynik testu na Covid-19. Wyłączeni są z tego dzieci i młodzież.

Kościół ewangelicki w środkowych Niemczech (EKM) zareagował wstrzemięźliwie na nowe rozporządzenie i oświadczył w piątek: „W naszych gminach oznacza to duże przeszkody. Nasze wcześniejsze próby, by uchylić to postanowienie, pozostały bezskuteczne do dnia 25.11.2021 r.”

EKM podkreślił, że przepisy o ochronie przed infekcjami, jak na przykład nakaz noszenia masek ochronnych na ustach i nosie podczas śpiewania, już są sprawdzonymi sposobami, by uniknąć zakażenia. Jak dodano, „nabożeństwa odbywające się w takich warunkach nie niosą ze sobą ryzyka większego niż wizyta w supermarkecie”.

Po Saksonii to właśnie Turyngia ma największą liczbę nowych infekcji w ciągu siedmiu dni, która gwałtownie wzrasta.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Smutny bilans Na cmentarzu w Bonn mężczyzna opłakuje swoją zmarłą żonę. Jest ona jedną z ponad 100 000 osób, które zmarły w Niemczech w związku z koronawirusem. W ostatnim czasie częstotliwość dziennych zgonów z powodu COVID-19 ponownie gwałtownie wzrosła. Podczas gdy 1 października było ich 66, od 21 listopada RKI odnotowuje średnio ponad 200 zgonów w ciągu siedmiu dni.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Ostatnie ostrzeżenie Trumny przed piecem w krematorium. Pewien zakład pogrzebowy napisał kredą na pokrywie trumny napis "korona" jako ostrzeżenie dla pracowników. Z powodu pandemii nadal umierają głównie nieszczepione osoby starsze. Ale rośnie też liczba infekcji wśród zaszczepionych.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Opieka nad seniorami… Pielęgniarka geriatryczna bada pensjonariusza domu seniora pod Berlinem. W ostatnich tygodniach w domach opieki pojawiło się kilka ognisk koronawirusa, które spowodowały zgony mieszkańców. Stąd debata na temat obowiązkowych szczepień w zawodach związanych z opieką zdrowotną jest w pełnym rozkwicie. Włochy, Francja i Grecja już je wprowadziły, Austria planuje wkrótce pójść w ich ślady.

Niemcy: w uścisku czwartej fali …i najmłodszymi. Ekspresowe testy w przedszkolach i szkołach to dla dzieci już codzienność. Żadna inna grupa ludności nie jest tak regularnie badana pod kątem koronawirusa. A jednak zachorowalność wśród dzieci w wieku od pięciu do czternastu lat jest nawet trzykrotnie wyższa niż w przypadku wszystkich Niemców. Europejska Agencja Leków chce pod koniec tygodnia podjąć decyzję ws. szczepionek dla dzieci.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Przepełnione OIOMy Lekarz opiekuje się pacjentem z wirusem COVID-19 na oddziale intensywnej terapii Szpitala Uniwersyteckiego w Lipsku. Liczba hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 jest nadal poniżej szczytowych wartości z grudnia ubiegłego roku. Pracownicy szpitala jednak biją na alarm. W kraju związkowym Saksonia niektóre szpitale znajdują się na granicy wprowadzenia triażu: nie mogą leczyć wszystkich pacjentów.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Dłuższa hospitalizacja Na oddziale intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Dreźnie siedzi pacjentka z koronawirusem, która jest podłączona do kroplówek i tlenu. Wskaźnik hospitalizacji jest kontrowersyjny jako punkt odniesienia. Wskazuje bowiem infekcje z opóźnieniem. Ponadto, wielu pacjentów COVID jest młodszych niż w poprzednich falach. Ich intensywne leczenie trwa dłużej, a łóżka nie są tak szybko ponownie wolne.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Wirus jedzie z nami Podróżni przepychają się na dworcu głównym w Hamburgu. Od ubiegłego tygodnia w pociągach, tramwajach i autobusach obowiązuje zasada 3G, czyli mogą z nich korzystać tylko osoby zaszczepione, wyleczone lub przebadane. Ale kontrolować można to tylko losowo. W każdym przypadku obowiązek noszenia maski jednak pozostaje w mocy. Za nieprzestrzeganie przepisów grozi grzywna w wysokości do 150 euro.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Mój dom to moje biuro Ci, którzy niekoniecznie muszą dojeżdżać do pracy, powinni zatem pozostać w domu. Dopiero pod koniec czerwca wygasł obowiązek pracy w trybie home office, ale teraz powraca. W obliczu stale rosnącej liczby przypadków, priorytetem jest ograniczenie kontaktów. W miarę możliwości praca jest więc ponownie przenoszona do domu; na biurko lub – jak tutaj – na kanapę.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Pierniczki albo lockdown W wielu miejscach w Niemczech jarmarki bożonarodzeniowe są otwierane, choć często z surowymi zasadami dostępu i ograniczoną liczbą odwiedzających, jak tutaj we Fryburgu. W ekstremalnych przypadkach są odwoływane, np. Bawaria odwołała wszystkie jarmarki bożonarodzeniowe. Obowiązuje tam nawet przepis, że gminy, gdzie liczba zachorowań w ciągu siedmiu dni przekracza 1000, muszą wprowadzić lockdown.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Szyba w dół, strzykawka w ruch! Ponieważ liczba szczepień spada, rząd federalny chce teraz w większym stopniu polegać na ofertach szczepień, takich jak szczepienia w punktach drive-in lub mobilne zespoły szczepiące. Również trzecie szczepienie ma być przyspieszone, aby ludność Niemiec „uodpornić na zimę”, jak powiedział przyszły kanclerz Olaf Scholz.

Niemcy: w uścisku czwartej fali Nie luzujmy! W obliczu rosnącej liczby infekcji wśród zaszczepionych i malejącej po sześciu miesiącach ochrony poszczepiennej, wydaje się to również pilnie potrzebne. W przeciwnym razie pomoże tylko jedno: konsekwentne testowanie! Tylko przez jeden miesiąc, od 11 października do 11 listopada, badania obywateli były płatne; teraz są znowu bezpłatne; niezależnie od tego, czy ktoś był szczepiony czy nie.



Zasada 3D także w Archidiecezji Hamburskiej

„Od poniedziałku (29.11.2021) nabożeństwa katolickie w Hamburgu, Szlezwiku-Holsztynie i Meklemburgii będą odprawiane przynajmniej w warunkach 3G” – poinformowała w piątek diecezja. Jak zakomunikowano, niezaszczepionych obowiązują testy. Podczas nabożeństw konieczne jest zachowanie odstępu, stałe noszenie masek zakrywających usta i nos oraz regularne wietrzenie pomieszczeń. Wspólny śpiew musi zostać mocno ograniczony.

Jednocześnie, według Archidiecezji Hamburskiej, możliwe są nabożeństwa z zasadą 2G, ale z wykluczeniem osób nieszczepionych. Pozwala to na większą swobodę organizacyjną, ale zaleca się, aby również podczas tych uroczystości przestrzegać zasad zachowania odstępu oraz higieny. Diecezja podkreśliła, że w każdej parafii musi jednak być zapewniona możliwość uczestnictwa na zasadzie 3G.

Organizowanie wydarzeń jest możliwe tylko z zachowaniem zasady 2G, a w przypadku zwiększonej dyspersji aerozolu, na przykład przez śpiew lub grę na instrumentach dętych, tylko w warunkach 2G-plus.

„Postęp rozwoju czwartej fali pandemii jest niepokojący” – napisał arcybiskup Stefan Hesse w liście do duszpasterzy archidiecezji. „Liczba infekcji gwałtownie rośnie, a konsekwencje w postaci hospitalizacji, ciężkiego przebiegu choroby oraz zgony, są bardzo wyraźne” – podkreślał hamburski hierarcha.

