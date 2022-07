Kanclerz ostrzega przed możliwym niedoborem energii. „Nie tygodnie, a lata”

Niemiecki kanclerz zakłada, że działania przeciwko niedoborom energii będą konieczne także po nadchodzącej zimie.

Kolejne ostrzeżenie

W swym najnowszym orędziu wideo powiedział: „W obecnych czasach zajmuje nas zwłaszcza kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Tak będzie również przez kolejne tygodnie, miesiące, a nawet lata”.

To nie pierwsze ostrzeżenie z ust Olafa Scholza w tym tygodniu. Już w ubiegły poniedziałek kanclerz starał się przygotować Niemców na długotrwały kryzys z wysokimi cenami. W obecnym orędziu podkreślił, że rząd federalny już podjął w krótkim czasie wiele decyzji, aby Niemcy były dobrze przygotowane „na możliwe niedobory, na przykład w kwestii gazu”.

Jak powiedział: „Budujemy nowe gazociągi i terminale skroplonego gazu ziemnego. Dbamy o to, aby w naszych magazynach gazu znajdowały się zapasy tego paliwa. Dbamy także o to, żeby elektrownie węglowe mogły być teraz wykorzystywane po to, żebyśmy oszczędzali gaz”.

Budowa teminala LNG w Wilhelmshaven

„Bezprecedensowe tempo”

W dłuższej perspektywie będzie chodzić przede wszystkim o uniezależnienie się od importu ropy, węgla i gazu oraz zwiększenie udziału energii odnawialnych w bilansie energetycznym kraju.

– Robimy to za pomocą wielu ustaw, które właśnie w tym tygodniu zostały uchwalone – oznajmił kanclerz. Dodał, że dzieje się to w tempie, „jakiego nigdy wcześniej w Niemczech nie widziano” i że „jest to konieczne”.

W piątek (08.07.2022) Olaf Scholz obiecał niemieckiej gospodarce „największą szybkość” w krótkookresowym zabezpieczeniu dostaw gazu i rozbudowie neutralnego pod względem emisji CO₂ zaopatrzenia w energię. – Nasze ambitne cele można osiągnąć tylko z największą prędkością – zaznaczył po spotkaniu z przedstawicielami czterech największych organizacji gospodarczych.

W sprawie dostaw gazu zapowiedział, że rząd będzie się starał „w bezprecedensowym tempie” o wybudowanie terminali skroplonego gazu ziemnego na północnym wybrzeżu Niemiec i nowych gazociągów. Zapewnił przy tym, że nie dopuści do odcięcia Niemiec od dostaw energii.

