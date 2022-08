Kanclerz Niemiec w Kanadzie. Chodzi o gaz i wodór

Niemiecki samolot rządowy jeszcze nigdy nie był tak pełny. Oprócz personelu, pracowników ochrony i dziennikarzy kanclerzowi Niemiec i ministrowi gospodarki towarzyszy 13 menedżerów najwyższego szczebla. W Kanadzie będą rozmawiać o imporcie gazu.

W kilkunastu krajach na czterech kontynentach kanclerz Niemiec Olaf Scholz przedstawił się już po swoim zaprzysiężeniu w grudniu ubiegłego roku. Jednak przed podróżą do żadnego innego kraju nie poczynił tyle przygotowań co teraz przed podróżą do Kanady. Na wizytę w drugim pod względem powierzchni kraju świata poświęca trzy dni – dwa razy tyle co na wizytę w USA w lutym br.

Ale to nie wszystko: w tę podróż Scholz zabrał ze sobą wicekanclerza i ministra gospodarki Roberta Habecka i liczną delegację ze świata biznesu. Wśród niej prezes niemieckiego związku przemysłu BDI Siegfried Russwurm i czołowi menedżerowie koncernów Volkswagen, Bayer, Siemens Energy i Uniper. W sumie rządowym samolotem do Kanady poleciało w niedzielę wieczorem, 21 sierpnia, ponad 80 pasażerów.

Gaz, wodór, minerały

Napastnicza wojna Rosji z Ukrainą wymusza na Niemczech poszerzenie swoich relacji gospodarczych. Dotyczy to przede wszystkim sektora energetycznego, który chce się uniezależnić od dostaw rosyjskiego gazu. Kanada oferuje skroplony gaz (LNG), ale do jego transportu przez Atlantyk brakuje gazociągów i terminali LNG. Pierwsze terminale w Niemczech mają być gotowe dopiero pod koniec tego roku.

A zatem niemiecka delegacja rządowa koncentruje się m.in. na produkcji wodoru. Ponadto Niemców interesują kanadyjskie minerały i metale, w tym kobalt, nikiel, lit i grafit, które są ważne dla produkcji baterii.

Kanada ważnym partnerem

W zasadzie Kanada ma do zaoferowania ekonomicznie to, co Rosja, a do tego jest stabilną demokracją. To drugi powód, dla którego ta podróż znaczy tak wiele dla kanclerza Scholza, który postawił sobie za cel wzmocnienie współpracy z demokracjami, aby móc konkurować z autokracjami, takimi jak Chiny i Rosja.

Co więcej, wizyta w Kanadzie pokazuje, że stosunki transatlantyckie to o wiele więcej niż tylko dobre relacje z USA. Kanada jest również ważnym partnerem w NATO i w G7 - grupie silnych gospodarek świata.

Kanclerz Niemiec doskonale rozumie się też z premierem Kanady Justinem Trudeau, który odwiedził już Scholza w Berlinie, a obaj spotkali się także na szczycie G7 w Elmau i na szczycie NATO w Madrycie.

W Montrealu, gdzie Trudeau ma swój okręg wyborczy, premier Kanady odbywa dzisiaj (22.8.2022) polityczne rozmowy z Scholzem. We wtorek niemiecka delegacja uda się do ekonomicznej metropolii Toronto, a potem do odległego Stephenville – małego miasteczka w słabo zaludnionej Nowej Fundlandii.

Stamtąd kanclerz Niemiec i premier Kanady chcą zabrać coś konkretnego – porozumienie o współpracy w zakresie produkcji i transportu wodoru produkowanego przy pomocy odnawialnych źródeł energii. W dłuższej perspektywie Kanada spodziewa się, że będzie w stanie eksportować od 25 do 30 mln ton „zielonego” wodoru rocznie. Ale i tu trzeba jeszcze stworzyć możliwości transportu.

(DPA/dom)