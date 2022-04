Kanclerz Niemiec: „Naszym celem musi być, by Rosja nie wygrała tej wojny”

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zadeklarował gotowość dostarczenia Ukrainie większej ilości broni. – Wszystko, co jest sensowne i szybko działa, zostanie dostarczone – powiedział w środę (6.4.2022) podczas debaty w Bundestagu, na której rząd odpowiadał na pytania deputowanych. Scholz zaznaczył, że jeśli chodzi o dostawy broni, to jego rząd „uruchomi wszystko, co jest słuszne i ma sens”. Dostawy te powinny przyczynić się do realizacji celu rządu niemieckiego, jakim jest niedopuszczenie, by Rosja wygrała wojnę w Ukrainie. – Naszym celem musi być, by Rosja nie wygrała tej wojny – podkreślił kanclerz Niemiec.

Niemiecka broń dla Ukrainy

Cel ten „stoi za działaniami, które podejmujemy, jeśli chodzi o dostawy broni” – powiedział kanclerz. Bronił też minister obrony Christine Lambrecht przed zarzutem, że nie reaguje ona wystarczająco szybko na zapotrzebowanie Ukrainy na broń. Lambrecht robi „wszystko, co jest możliwe w obliczu decyzji naszych sojuszników i mając na uwadze możliwości Bundeswehry” – powiedział.

Olaf Scholz podkreślił, że jego rząd zerwał z praktyką poprzednich rządów polegającą na niedostarczaniu broni do stref objętych wojną. Było to „zerwanie z długą tradycją” – powiedział Scholz. – Jest to słuszna decyzja, którą rozważyliśmy, ale też podjęliśmy szybko.

Niemiecka broń już wniosła „znaczący wkład” w walki w Ukrainie – powiedział. Jako przykład Scholz podał dostarczane przez Niemcy systemy obrony przeciwpancernej i przeciwlotniczej wraz z amunicją. Kanclerz przyznał, że dalsze dostawy są już negocjowane z Ukrainą. Dotyczy to nie tylko broni z zapasów Bundeswehry, ale także nowych systemów, które można nabyć na rynku zbrojeniowym.

Masakra w Buczy to rosyjska zbrodnia

Kanclerz Niemiec potępił Rosję za jej działania na Ukrainie. – Przerażające obrazy z Buczy głęboko wstrząsnęły nami wszystkimi – powiedział Scholz. Przed wycofaniem się „rosyjscy żołnierze dokonali tam masakry na ukraińskich cywilach, w tym dzieciach, kobietach i starcach”. Scholz podkreślił, że zabijanie ludności cywilnej jest zbrodnią wojenną.

Ciała zamordowanych w Buczy

W ostrych słowach odrzucił twierdzenia rosyjskich przywódców, że nagrania z Buczy niedaleko Kijowa zostały sfałszowane. – Cyniczne twierdzenie rozpowszechniane przez Rosję, że ta sprawa jest inscenizacją, obciąża tych, którzy rozpowszechniają to kłamstwo – powiedział Scholz. Sprawcy i zleceniodawcy „muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności” – zażądał Scholz.

Jak powiedział w Bundestagu, rosyjskie wojska dalej zabijają w Ukrainie i należy się spodziewać, że więcej takich zdjęć” jak z Buczy ujrzy światło dzienne. Scholz ponownie wezwał prezydenta Rosji Władimira Putina do natychmiastowego zakończenia „niszczycielskiej i autodestrukcyjnej” wojny w Ukrainie.

Berlin: mamy dowody

Również przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas w ostrych słowach skrytykowała rosyjskie zbrodnie wojenne. Na początku sesji Bundestagu zażądała przeprowadzenia niezależnego śledztwa w sprawie masakry w Buczy i postawienia winnych przed sądem. Ważna jest społeczność międzynarodowa. – Bez prawdy nie może być sprawiedliwości, łamanie praw człowieka musi być udokumentowane w każdym przypadku, a ofiary wysłuchane – powiedziała Bas.

Rzecznik niemieckiego rządu Steffen Hebestreit powtórzył, że rząd niemiecki ma dowody na to, że zabójstwa cywilów w Buczy były zbrodniami wojennymi. Jak przyznał Hebestreit, przeanalizowano zdjęcia satelitarne wykonane w mieście w marcu. Ponadto istnieją wiarygodne wskazówki, że w marcu na tym obszarze rozmieszczono rosyjskie siły zbrojne i bezpieczeństwa.

Z dostępnych informacji wynika, że siły te były również „zaangażowane w przesłuchiwanie więźniów, którzy następnie zostali straceni” – powiedział rzecznik niemieckiego rządu. – Celowe zabójstwa oraz obecność jednostek rosyjskich sił zbrojnych i bezpieczeństwa są zatem dowodem na to, że rosyjski prezydent i głównodowodzący Putin co najmniej przyzwalał na łamanie praw człowieka i zbrodnie wojenne, aby osiągnąć swoje cele – powiedział Hebestreit.

Niemiecka pomoc dla uchodźców

Podczas debaty w niemieckim parlamencie Scholz wyraził nadzieję na szybkie porozumienie w sprawie finansowania pomocy dla uchodźców z Ukrainy na konferencji rządu w Berlinie i rządów krajów związkowych w czwartek, 7 kwietnia. Należy szybko dojść do porozumienia, aby „można było przystąpić do realizacji właściwych zadań”. Zachętą musi być wielka solidarność ludności cywilnej. – Ta pomoc jest ważna i przynosi dobre efekty – powiedział kanclerz.

(DPA, AFP/dom)