Izrael zaszczepi ocalałych z Holokaustu na całym świecie

Minister ds. Diaspory Omer Jankelewicz zleciła działającej w różnych krajach świata organizacji żydowskiej Schalom Corps przeprowadzenie kampanii szczepień.

W ten sposób w ciężkim globalnym kryzysie w środku pandemii powstanie możliwość uczynienia czegoś dla „tych, którzy przeżyli Holokaust, którzy przetrwali niszczący nazizm i dzięki którym przetrwał żydowski naród” – cytują izraelskie gazety izraelską minister. Rozpoczęła się zbiórka pieniędzy na akcję.

Szczepienia także w domach

Szczepionka będzie rozprowadzana do punktów na całym świecie, w których będą szczepione osoby ocalałe z Holokaustu. Ci, którzy nie będą w stanie dotrzeć tam o własnych siłach, będą szczepieni w swoich domach.

Ministerstwo ds. Diaspory wspólnie z resortem zdrowia wspiera producentów szczepionki Biontech-Pfizer. Zostaną zakupione dodatkowe dawki szczepionki, by trwająca w Izraelu akcja szczepień nie uległa spowolnieniu.

Izrael rekordzistą szczepień

W niedzielę (10.01.) premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział zwiększenie dziennej liczby szczepień przeciw COVID-19 do 170 tysięcy. Dodatkowe dawki szczepionki Biotech-Pfizer dotrą do Izraela w zamian za dostarczanie WHO danych o reakcjach szczepionych pacjentów.

Wedle danych ministerstwa zdrowia w Izraelu zaszczpiono już ponad 20 procent ludności – to najwyższy wskaźnik na świecie. Ponad 70 procent osób w grupie powyżej 60. roku życia dostało już szczepionkę. Dostali ją też wszyscy pensjonariusze i pracownicy domów opieki.

