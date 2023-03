Zmiana perspektywy to dla Ines podstawowa dewiza dziennikarska. Po sześciu latach pracy jako redaktor naczelny niemieckiego dziennika "taz", przed powrotem do Berlina i Bonn jako redaktor naczelny DW, śledziła wybory prezydenckie w USA w 2016 roku dla Deutsche Welle. W ciągu trzech lat kierowania DW jako redaktor naczelny pracowała nad podniesieniem jakości 30-języcznej oferty i obecność w mediach społecznościowych. W USA, jako szefowa studia, stara się nie tylko informować o tym, co się tu dzieje i dlaczego - ale także zawsze zastanawiać się nad wpływem tych wydarzeń na teorię demokracji.