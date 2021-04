Holandia wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca

Początkowo holenderskie ministerstwo zdrowia zdecydowało o wstrzymaniu szczepień AstraZeneką u osób poniżej 60. roku życia. Powodem były silne działania niepożądane u kobiet. W sobotę 3 kwietnia urzędy zdrowia, po konsultacji z ministerstwem, zdecydowały o wstrzymaniu szczepień dla wszystkich osób, aby uniknąć marnotrawstwa.

Jeszcze około 700 osób w grupie powyżej 60. roku życia miało zostać w najbliższych dniach zaszczepionych AstraZeneką. Ze względu na to, iż nie można było zapewnić, że w przypadku niewielkiej liczby osób przypadającej na dany ośrodek szczepień, zostanie wykorzystana cała fiolka ze szczepionką, na razie odwołano zaplanowane wizyty. Na szczepionkę będzie musiało także poczekać około 10 tysięcy pracowników służby zdrowia, którzy mają mniej niż 60 lat i którzy mieli ją otrzymać w najbliższych dniach. Wstrzymanie szczepień AstraZeneką obowiązuje póki co do 7 kwietnia. Wtedy Europejska Agencja Leków (EMA) ma ponownie zająć stanowisko w sprawie produktu AstraZeneki.

W Holandii odnotowano pięć przypadków zakrzepów. Wszystkie dotyczyły kobiet w wieku od 25 do 65 lat, które otrzymały szczepionkę. Jedna osoba zmarła. Według informacji władz trwa sprawdzanie, czy przypadek śmiertelny jest powiązany z faktem przyjęcia szczepionki. Do tej pory w Holandii szczepionką firmy AstraZeneca zaszczepiono niemal 400 tysięcy osób.

Wielka Brytania zaszczepiła AstraZeneką ponad 18 milionów osób

30 marca br. na zawieszenie szczepień preparatem AstraZeneca

dla osób poniżej 60. roku życia zdecydowały się Niemcy. Wielka Brytania natomiast, w której do tej pory zastosowano ten preparat u ponad 18 milionów osób, poinformowała o siedmiu przypadkach śmierci, w których udokumentowano niebezpieczne zakrzepy krwi. Brytyjska agencja rejestrująca leki MHRA poinformowała, że do tej pory odnotowano w Wielkiej Brytanii 30 przypadków zakrzepów krwi, w związku z czym ryzyko takich skutków ubocznych jest „bardzo niskie”, a korzyści płynące z przyjęcia szczepionki przewyższają ryzyko. MHRA wezwała Brytyjczyków, by nadal szczepili się preparatem firmy AstraZeneca, bo jest to - jak zaznaczyła agencja - jedyny skuteczny środek pozwalający na uniknięcie śmierci i poważnych chorób spowodowanych infekcją koronawirusa. 22 spośród 30 przypadków zakrzepów dotyczą zakrzepów żył mózgowych, które są bardzo rzadkie. Pozostałych osiem osób cierpiało na inne zakrzepy bądź niedobór płytek krwi. Po szczepionce firmy BioNTech/Pfizer nie zgłoszono przypadków zakrzepów.

Francja: ryzyko jest niewielkie

Trzeci lockdown we Francji

Francja, gdzie rozpoczął się trzeci lockdown, poinformowała z kolei o kolejnych dwóch śmiertelnych przypadkach. Łącznie odnotowano tam 12 przypadków zakrzepów i cztery przypadki śmiertelne w zbliżonych czasie do podania szczepionki firmy AstraZeneca. Również francuska Agencja Leków (ANSM) podkreśliła, że ryzyko występowania zakrzepów jest niewielkie.

