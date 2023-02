Handel Polski i Niemiec. Znowu rekord

Obroty w handlu dwustronnym między Polską a Niemcami osiągnęły w 2022 r. nowy rekord i wyniosły 167,7 mld euro (794,80 mld zł) – podał niemiecki Federalny Urząd Statystyczny. To o 20 mld euro więcej niż rok wcześniej.

Polska obroniła tym samym swoje piąte miejsce wśród najważniejszych partnerów handlowych Niemiec za Chinami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi i Francją. Eksport Polski za zachodnią granicę wzrósł w 2022 roku o około 12 proc. do 77,32 mld euro (366,45 mld zł), natomiast wartość importu niemieckich towarów o prawie 15 proc. do 90,26 mld euro (427,78 mld zł).

– Pomimo znaczących zawirowań w ostatnich latach, handel dwustronny okazał się stabilny dla naszych dwóch krajów – ocenił Lars Gutheil, dyrektor generalny Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

Częściowo efekt inflacji

Taki silny wzrost częściowo wynika ze znacznego wzrostu cen w ostatnich miesiącach, co automatycznie zwiększyło wartość eksportu i importu. Efektów tych nie można precyzyjnie określić, ponieważ statystycy z Wiesbaden nie gromadzą danych dotyczących handlu zagranicznego w ujęciu cenowym.

Według Larsa Gutheila z AHK Polska inflacja tylko częściowo wyjaśnia wzrost, a ważnym powodem jest raczej wzrost wartości dodanej polskiej produkcji.

Według AHK, która doradza niemieckim firmom inwestującym w Polsce, w 2022 roku wpłynęło do niej około dwa razy więcej zapytań od potencjalnych inwestorów niż w roku poprzednim. Inwestycje międzynarodowe koncentrują się na sektorach usług biznesowych, przemyśle motoryzacyjnym i technologii energetycznej/klimatyzacyjnej. – W ostatnich miesiącach niemieckie firmy zapowiedziały lub rozpoczęły realizację inwestycji w zaawansowane technologie – mówi Gutheil.

Niemiecki przemysł: tracimy konkurencyjność

O tym, że te liczby wymagają ostrożności, pokazują ogólne dane niemieckiego eksportu, który wzrósł w ub. r. o 14,3 proc. do 1564 mld euro. Mimo to Federalne Zrzeszenie Niemieckiego Przemysłu (BDI) ostrzega, że bilans eksportu „jest mniej dobry niż się wydaje”. Po uwzględnieniu cen, niemiecki eksport rozwijał się w ubiegłym roku o dwa punkty procentowe słabiej niż handel światowy. – Niemcy jako kraj eksportujący straciły w ubiegłym roku udział w rynku światowym i konkurencyjność – wyjaśniła szefowa BDI Tanja Goener.

Mocniej od eksportu rósł w 2022 r. import do Niemiec, przede wszystkim ze względu na wysokie ceny energii. Wartość importu wyniosła 1488,1 mld euro i była o 24,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Efektem tego jest malejąca już piąty rok z rzędu niemiecka nadwyżka eksportowa. Tym razem wyniosła ona 76 mld euro. Rok wcześniej było to jeszcze o około 100 mld euro więcej.

Załamanie z Rosją

W ubiegłym roku załamał się za to niemiecki eksport do Rosji. Mimo sankcji Niemcy nadal eksportowały tam towary o wartości 14,9 mld euro, ale to o 43,7 proc. mniej niż przed rokiem. Pod względem wartości import z Rosji wzrósł nawet o 6,5 proc. do 35,3 mld euro. Wynika to głównie z wysokich cen ropy i gazu, które importowały Niemcy.

