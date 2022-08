Niemcy. Mocny wzrost eksportu

W pierwszym półroczu 2022 roku wartość niemieckiego eksportu wzrosła o 13 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i osiągnęła wartość 754,2 mld euro. Najnowsze dane podał w środę (03.08.2022) niemiecki Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. To spore zaskoczenie dla analityków, którzy ze względu na gospodarcze konsekwencje wojny w Ukrainie, problemy z łańcuchami dostaw i i wysokie koszty spodziewali się wzrostu zaledwie na poziomie 1 proc. – zauważa agencja Reuters.

Jeszcze bardziej wzrosła wartość importu – o 26,2 procent, do 722,5 mld euro, co związane było przede wszystkim z wysokimi cenami ropy i gazu.

Rekordowy czerwiec

Z danych wynika, że w czerwcu niemiecki eksport wzrósł o 4,5 procent w stosunku do maja; wyraźny wzrost odnotowano szczególnie w wymianie z USA (o 6,2 procent, do 14,2 mld euro).

W sumie Niemcy wyeksportowali w czerwcu br. towary o rekordowej wartości 134,3 mld euro, czyli o 18,4 procent większej niż w czerwcu 2021 roku. W tym samym okresie import do Niemiec wzrósł rok do roku o 27,9 procent – do 127,9 mld euro.

Pomimo wprowadzonych przez Zachód sankcji wobec Rosji, niemiecki eksport do tego kraju wzrósł w czerwcu br. o 14,5 procent (do 1,2 mld euro) w porównaniu poprzedniego miesiąca. Jednak w porównaniu rok do roku wartość ta spadła o 40,3 procent. Z kolei wartość dóbr importowanych z Rosji do Niemiec zwiększyła się w czerwcu o 4,8 procent (do 3,5 mld euro) w porównaniu do maja, co związane było przede wszystkim z wysokimi cenami energii.

Trudna druga połowa roku

Eksperci przestrzegają jednak przed euforią z powodu korzystnych danych. – Podwyżki cen mogą zwiększyć nominalne wartości eksportu, chociaż realnie eksport wcale nie jest wyższy – zauważył główny ekonomista VP Banku Thomas Gitze, cytowany przez agencję Reuters.

Także główny ekonomista banku Hauck Aufhäuser Lampe Alexander Krueger wskazał, że po uwzględnieniu wzrostu cen „mniej by pozostało ze wzrostu eksportu”.

Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (DIHK) ostrzega z kolei, że druga połowa 2022 roku może być trudna dla eksporterów. – Zakłócenia w łańcuchach dostaw i wysokie koszty energii, surowców oraz usług importowanych nadal utrudniają produkcję, również w nastawionych na eksport gałęziach niemieckiego przemysłu – powiedziała ekspert DIHK Carolin Herweg.

– Ochłodzenie koniunktury u ważnych partnerów eksportowych, jak USA, Chiny czy kraje strefy euro osłabia także popyt na produkty „Made in Germany” – dodała.

(RTR, DPA/widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>