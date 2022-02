Habeck zapowiada szybkie sankcje gospodarcze na Rosję

Niemiecki minister gospodarki i wicekanclerz Robert Habeck zapowiedział szybkie i skoordynowane wprowadzenie przez UE i USA sankcji gospodarczych wobec Rosji.

Przyznał, że zapewne prezydent Władimir Putin nie przejmie się tymi sankcjami i nie wstrzyma wojny. – Ale być może w średnim i dłuższym okresie, miejmy nadzieję, doprowadzą do tego, że poparcie społeczeństwa nie będzie tak duże i wymuszone zostanie ustępstwo, powrót do stołu negocjacji – powiedział w porannym programie telewizji ZDF.

Czasowy wzrost cen gazu

Według niemieckiego ministra gospodarki należy się liczyć z krótkotrwałym wzrostem cen na rynkach gazu. Ale już w średnim okresie są duże szanse, że wzrost cen może zostać złagodzony. – Moim najważniejszym zadaniem jest teraz zapewnienie w Niemczech bezpieczeństwa dostaw energii – oświadczył.

Według Habecka Rosja doprowadziła do wzrostu cen gazu ziemnego, a magazyny, należące do Gazpromu były systematycznie opróżniane. Oznacza to, że wysokie ceny gazu są rezultatem strategicznych działań.

Dlatego też – jak mówił – Niemcy będą musiały zwiększyć import gazu i węgla z innych krajów, aby „nie być tak bardzo uzależnionym od kraju, które nie przestrzega już prawa międzynarodowego”.

W ocenie Habecka gazociąg Nord Stream 2 nie zostanie uruchomiony w krótkim lub średnim terminie.

(DPA/ widz)