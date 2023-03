Greenpeace: spółki górnicze są odpowiedzialne za zatrucie Odry

Greenpeace opublikował wyniki badań jakości wód z dorzecza dwóch największych polskich rzek – Wisły i Odry, do których kopalnie zrzucają swoje ścieki. Badanie próbek pobranych o okolicach kopalń na Górnym Śląsku wykazały, że w niektórych dopływach Wisły i Odry zasolenie wody jest wyższe niż w Bałtyku.

Zdaniem organizacji to właśnie wysokie stężenie soli w Odrze doprowadziło do rozwoju toksycznych glonów z gatunku Prymnesium parvum (tzw. złotych alg). To one odpowiadały bezpośrednio za masowy pomór ryb, który wykryto latem ubiegłego roku.

Organizacja przytoczyła również ostrzeżenia ekspertów, którzy alarmują w sprawie zasolenia Wisły. W jej dorzeczu zasolenie jest też bardzo wysokie, co w połączeniu z wysokimi temperaturami w lecie i obniżonym poziomem rzeki może przynieść kolejną katastrofę ekologiczną.

„Przewlekle chora”

Raport Greenpeace został zauważony również w niemieckich mediach. Regionalny nadawca SWR przytoczył komentarz Dietricha Borchardta, hydrobiologa z Centrum Badań nad Środowiskiem im. Helmholtza (UFZ). Ostrzega on, że ​​Odra jest „przewlekle chora”, ale dodaje, że rzeki mogą odbudować swój ekosystem, jak na przykład Ren.

Serwis RBB opublikował komentarz eksperta ds. rybołówstwa Christiana Woltera z Instytutu Leibniza, który zaapelował o pilne działania w sprawie Odry. – Miejmy nadzieję, że za kulisami na szczeblu politycznym już trwają prace nad rozwiązaniami, takimi jak stworzenie zbiorników retencyjnych. Należy pilnie ograniczyć emisje soli, aby katastrofa ekologiczna nie powtórzyła się tego lata – mówił.

Na początku lutego br. Finn Viehberg, szef bałtyckiego oddziału WWF Niemcy, bił na alarm, że stan Odry nadal jest fatalny i bardzo niepokojący. Według WWF ubiegłego lata doszło do masowego pomoru ryb w skali 360 ton.

(dra)