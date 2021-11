Frankfurter Rundschau: śmierć kobiety w ciąży podgrzała spór o aborcję w Polsce

„W listopadzie Polska staje się morzem świateł. Polacy pielgrzymują w dzień Wszystkich Świętych na cmentarze, zapalają znicze i wspominają zmarłych. Tym razem świeczki zapłonęły także przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie – na cześć „pierwszej śmiertelnej ofiary sądowego zakazu aborcji”, jak ogłosiły liberalne aktywistki, relacjonuje niemiecki dziennik.

Autor artykułu opisuje przypadek 30-letniej kobiety, która zmarła po poronieniu w szpitalu w Pszczynie. Przypuszczalną przyczyną zgonu była odmowa lekarzy dokonania aborcji uszkodzonego płodu – wyjaśnia Ulrich Kroekel.

O aborcję toczy się kulturowa wojna

Prokuratura wdrożyła śledztwo, jednak wyniki dochodzenia nie zatrzymają raczej eskalacji wojny kulturowej, która toczy się obecnie w Polsce „z ogromnym impetem”. Dla większości Polaków o liberalnych poglądach winę ponosi prawicowo-konserwatywny rząd, który ugiął się pod presją „samozwańczych obrońców życia”.

Kroekel przypomina, że Trybunał Konstytucyjny przeforsował niemal całkowity zakaz aborcji. Po zmianie ustawy z 1993 roku aborcja jest zakazana nawet wtedy, gdy nienarodzone dziecko posiada ciężkie wady uniemożliwiające mu życie poza ciałem matki.

Czy lekarze zwlekali z zabiegiem?

Z tego powodu personel kliniki w Pszczynie zwlekał (z decyzją o aborcji), obawiając się ścigania przez prokuraturę – pisze niemiecki dziennikarz zastrzegając, że nie ma jeszcze ostatecznych odpowiedzi.

„Ta śmierć jest oskarżeniem” – cytuje Kroekel krytyków obowiązującego prawa aborcyjnego. Jak zaznacza, co roku w Polsce dochodzi do ok. 200 tys. nielegalnych zabiegów przerwania ciąży. Zdaniem autora na zmianę przepisów nie ma co liczyć, dopóki w kraju rządzi PiS. Kolejnym dowodem na wpływ „fundamentalistycznych obrońców życia” jest skierowanie do dalszych prac projektu ustawy uznającej wszystkie aborcje za zabójstwo dziecka.

O śmierci ciężarnej kobiety w Pszczynie oraz protestach środowisk liberalnych przeciwko przepisom aborcyjnym poinformowały także inne niemieckie media, w tym tygodnik „Der Spiegel”.

Wcześniej obowiązująca od 1993 r. ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. W październiku 2020 roku TK uznał tą ostatnią przesłankę za niekonstytucyjną.