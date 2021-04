Francja w ogólnokrajowym lockdownie

Na całym terytorium Francji metropolitalnej nieczynne będą sklepy poza tymi, które sprzedają żywność i środki pierwszej potrzeby. Od 6 kwietnia przez 3 tygodnie zamknięte będą szkoły podstawowe, zaś gimnazja i licea przez cztery tygodnie, ale w tym ostatnim, czwartym, lekcje będą prowadzone zdalnie. Na wyższych uczelniach studenci będą mogli brać osobisty udział w zajęciach na salach wykładowych raz w tygodniu. Obowiązywać będzie zakaz poruszania się na odległość większą niż 10 kilometrów od miejsca zamieszkania poza sytuacjami uzasadnionymi względami zawodowymi, zdrowotnymi lub rodzinnymi. W dalszym ciągu od godziny 19.00 do 6 rano obowiązuje godzina policyjna.

Nasilenie kontroli

Policja będzie w większym stopniu patrolowała ulice, drogi i inne miejsca publiczne, aby z jednej strony sprawdzać prawo obywateli do przemieszczania się, a z drugiej nie dopuszczać do organizowanych „na dziko” spotkań, takich jakie ostatnio miały miejsce w Marsylii, w Lille czy w Lyonie. Zdaniem Emmanuela Macrona, takie imprezy, których organizowanie jest zrozumiałe ze względów psychologicznych, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi i do trwających od roku ograniczeń, „są miejscem, w których wirus roznosi się w szczególnie dynamiczny sposób”. Prezydent V Republiki zaapelował w związku ze zbliżającymi się świętami religijnymi o ograniczenie spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Strasburg, 31 marca: takich scen w nadchodzącym czasie już nie będzie

Wyścig z czasem

Prezydent Francji podkreślił, że w tej chwili nie tylko Francja, ale i cała Europa zmagają się z trzecią falą uderzenia koronawirusa, tym bardziej niebezpieczną, że to jego „brytyjski mutant”, który „uderza szybciej i ma większą śmiertelną siłę rażenia”. Dlatego ważne jest nasilenie akcji szczepień.

Emmanuel Macron, który przyznał, iż „władze popełniły wiele błędów”, zapowiedział, że od 16 kwietnia szczepione będą osoby powyżej 60 roku życia, od 15 maja powyżej 50 lat, a do końca lata wszyscy do 18 lat. „To klucz do powrotu do normalności, do świata kultury, do francuskiego stylu życia – do otwartych restauracji, barów i kafejek” - stwierdził prezydent, który dodał, że Francja i Unia Europejska chcą, aby „nasz kontynent stał się pierwszym na świecie producentem szczepionek i przez to uzyskał niezależność”.

Trwają prace nad nowymi szczepionkami, które będzie można zastosować na jesieni lub zimą. Do szczepienia społeczeństwa zmobilizowano 250 tysięcy osób; lekarzy, farmaceutów, studentów medycyny, weterynarzy i strażaków. Prezydent podkreślił skuteczność szczepionek, o czym świadczy fakt, że w znaczący sposób zmalała liczba ofiar śmiertelnych w domach seniorów. Emmanuel Macron, który mówił, że sytuacja w szpitalach, szczególnie na oddziałach intensywnej terapii jest bardzo trudna, dodał, że „jest ona jednak pod kontrolą, gdyż wiele sal operacyjnych zamieniono na sale reanimacyjne”. Liczba łóżek na tych oddziałach ma wzrosnąć z 7 do 10 tysięcy.

Pomoc ekonomiczna

Państwo francuskie w dalszym ciągu będzie pomagało osobom prywatnym i przedsiębiorstwom zmagającym się z finansowymi skutkami ograniczeń związanych z trzecią falą epidemii. Emmanuel Macron zachęcał do stosowania na dużą skalę zasady zdalnej pracy. Jednak tam, gdzie to jest niemożliwe, rodzice mogą korzystać z zasiłku sięgającego 70 procent ich pensji. We Francji od 2 marca ubiegłego roku, od początku pandemii zmarło ponad 95 tysięcy osób, z tego niemal 70 tysięcy w placówkach służby zdrowia. Pozostałe ofiary to pensjonariuszki i pensjonariusze domów seniora. Liczba zgonów w domach chorych nie jest uwzględniana w statystykach. W szpitalach przebywa ponad 28 tysięcy pacjentów, w tym ponad pięć tysięcy na oddziałach intensywnej terapii.