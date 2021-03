Trzecia fala: Francja przyspiesza szczepienia

Od marca ubiegłego roku, od wybuchu pandemii, we Francji zmarło ponad 92,5 tysiąca osób, z tego 67 tysięcy w szpitalach. Pozostałe ofiary to mieszkańcy domów seniora. Zmarli w swoich domach nie są uwzględniani w statystykach. 26,5 tysiąca chorych przebywa w szpitalach, z tego 4.5 tysiąca znajduje się w stanie krytycznym na oddziałach intensywnej terapii. W wielu regionach brakuje wolnych łóżek.

Profesor Jean-Francois Timsit ze szpitala Bichat w XVIII dzielnicy Paryża zaznacza, że w ciągu jednego dnia zorganizowano na tym oddziale osiem nowych miejsc. W ciągu 12 godzin wszystkie były zajęte. - Jesteśmy pod ścianą. Rodziny nie zgadzają się na ewakuacje swoich bliskich w ciężkim stanie do innych regionów. Nowych pacjentów nie mamy gdzie przyjmować - mówi lekarz.

Masowe szczepienia

„Francuzi muszą być masowo szczepieni” - takie słowa padły z ust prezydenta Emmanuela Macrona, który chce, aby 30 milionów osób zostało zaszczepionych do końca czerwca. Jak na razie od końca grudnia ubiegłego roku do 21 marca 2021 zaszczepiono ponad 8,5 miliona Francuzek i Francuzów. Ale tylko 2,5 miliona otrzymało drugą dawkę. - W sobotę zaczną się szczepienia osób powyżej 70. roku życia, a do końca kwietnia nauczycieli - zapowiedział prezydent V Republiki.

Zdaniem ministra zdrowia Oliviera Verana, do 15 kwietnia zaszczepionych będzie 10 milionów osób. - Aby osiągnąć ten cel, z pomocą śpieszą nam strażacy i wojsko - wyjaśnił Olivier Veran. Żołnierze mają wykorzystać swoje umiejętności techniczno-logistyczne, by w krótkim czasie skonstruować olbrzymie ośrodki szczepień. Popularnie mówi się o nich „vaccinodromy”. - Można je określić jako mega ośrodki, w których masowo będą podawane szczepionki, jakie w dużych ilościach dotrą w połowie kwietnia do Francji - mówi minister Veran.

Takie miejsca powstaną między innymi na Stade de France w St-Denis pod Paryżem, gdzie gra reprezentacja Francji w piłce nożnej, czy na stadionie Velodrome, klubu Olympique Marsylia. Takich miejsc w całym kraju ma być 35. Profesor Timsit uważa, że jedyna nadzieja tkwi w natychmiastowym rozpoczęciu masowych szczepień. - To wymaga natychmiastowych działań. Zaszczepienie 100 tysięcy osób dzisiaj, a nie jutro, oznacza, że będzie o 40 przypadków śmiertelnych mniej - podkreślił.

Rząd zaleca – ludziom strach mija

Władze przypominają i apelują o zachowanie przepisanego wymogami dystansu i o noszeniu maseczek. Tymczasem żadne z tych zaleceń nie było przestrzegane w czasie niedawnego karnawału w Marsylii, w którym wzięło udział niemal 7 tysięcy osób – przepisy zezwalają na spotkania pod gołym niebem nie więcej niż sześcioosobowych grup. Uczestnicy pochodu zlekceważyli te zalecenia. „Konsekwencje tego mogą być dramatyczne, bo w Marsylii nie ma już wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii” - mówi jeden z lokalnych epidemiologów dodając, że „wirus dotyka mniejszą liczbę osób, ale jego angielska odmiana ma bardziej morderczy przebieg”.

Dodaje, że „ten spadek w statystykach zakażeń sprawia, iż ludzie bardziej podnoszą przyłbicę”. Według francuskich mediów, o ile na wiosnę ubiegłego roku 80% Francuzek i Francuzów obawiało się koronawirusa, to teraz ta liczba zmalała do nieco ponad połowy ankietowanych. Rośnie natomiast liczba osób, które przeżywają stany lękowe (ok. 40 procent) i stany depresyjne (ok. 22 procent). Każdy ma prawo cztery razy skorzystać z pomocy psychologicznej, za którą państwo zwraca pieniądze, o ile takie spotkania nie kosztują więcej niż 70 euro. W Paryżu mogą kosztować więcej.

