Wolna Partia Demokratyczna (FDP) to liberalna partia w Niemczech.

Od 1949 częsty koalicjan rządowy. W wyborach powszechnych w 2013 roku FDP po raz pierwszy w historii nie przekroczyła pięcioprocentowego progu wyborczego i nie weszła do Bundestagu. W 2017 roku udało jej się wrócić do parlamentu. Po wyborach we wrześniu 2017 zerwała rozmowy sondażowe, które mogły doprowadzić do powstania tzw koalicji jamajskiej (CDU, CSU, FDP, Zieloni).