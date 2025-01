O migracji w kampanii wyborczej. CDU dolewa oliwy do ognia

Jednym z naczelnych tematów kampanii wyborczej w Niemczech jest migracja. Chadecja dolewa oliwy do ognia.

We wrześniu ubiegłego roku lider chadecji i najpoważniejszy kandydat na stanowisko kanclerza Niemiec Friedrich Merz wyraził nadzieję, że migracja nie będzie głównym tematem kampanii wyborczej do Bundestagu. Przewodniczący CDU chciał zapunktować przede wszystkim tematami związanymi z gospodarką. Jednak po zamachu na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu dokonał zwrotu i teraz sam podsyca debatę migracyjną kontrowersyjnymi propozycjami.

Oto, czego chce niemiecka chadecja CDU/CSU i jej kandydat na kanclerza.

Krytyka podwójnego paszportu

Kilka dni temu Merz skrytykował przyspieszone procedury naturalizacji wprowadzone przez rząd Olafa Scholza. Nowe przepisy zasadniczo zezwalają również na podwójne obywatelstwo. Według Merza Niemcy ściągają sobie przez to „dodatkowe problemy do kraju”. Lider chadecji domaga się też, aby „możliwe było odebranie niemieckiego obywatelstwa, jeśli uznamy, że popełniliśmy błąd w przypadku osób, które dokonały przestępstwa”.

Spotkało się to z ostrą krytyką ze strony SPD, Zielonych i partii „Lewica”, którzy oskarżyli Merza o chęć uczynienia z naturalizowanych Niemców obywateli drugiej kategorii. Chadek wyszedł tym żądaniem również poza manifest wyborczy CDU i CSU – tam odebranie obywatelstwa osobom z dwoma paszportami nie jest wymagane w przypadku każdego przestępstwa, ale wyraźnie tylko w przypadku wspierania organizacji terrorystycznych, wzywania do zniesienia wolnego demokratycznego porządku lub skazania za przestępstwo antysemickie.

Powroty do Syrii

Upadek reżimu Baszara al Asada podsycił debatę na temat powrotów do Syrii długo nękanej wojną domową. Przedstawiciele AfD i CDU/CSU nie widzą już powodu, dla którego Syryjczycy musieliby uciekać ze swojego kraju i chcą ich szybkiego powrotu do Syrii.

Inaczej uważa rząd Niemiec złożony obecnie z SPD i Zielonych, który podkreśla, że sytuacja w Syrii jest nadal niepewna ze względu na obecność różnych uzbrojonych grup. Minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser mówi, że MSW monitoruje sytuację i zapewniła anulowanie statusu ochrony, „jeśli ludzie nie będą już potrzebować tej ochrony w Niemczech”.

Zawracanie na granicy

Z danych niemieckiej policji wynika, że za rządów Scholza każdego miesiąca na niemieckich granicach dochodzi do zawracania tysięcy migrantów. Jest to jednak kontrowersyjne z prawnego punktu widzenia, bo każda osoba ubiegająca się o azyl, powinna zostać wpuszczona do kraju, aby jej wniosek został rozpatrzony.

W swoim programie wyborczym CDU/CSU wzywają obecnie do „konsekwentnego odsyłania” osób ubiegających się o azyl, które chcą wjechać do kraju przez inny kraj UE, ponieważ musiałyby one złożyć wniosek o azyl w tym kraju, w którym po raz pierwszy postawiły stopę w UE.

Liberalna FDP popiera z kolei „modelową próbę zawracania na zewnętrznych granicach Niemiec”. AfD chce zaś utworzenia „ośrodków zatrzymań” na granicach, aby zapewnić, że wydalenie zakończy się sukcesem. Zieloni i „Lewica” odrzucają odsyłanie migrantów.

Procedury azylowe w krajach trzecich

CDU i CSU chcą „procedur azylowych w bezpiecznych krajach trzecich” – i przyznania tam ochrony. Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) również opowiada się za procedurami azylowymi poza UE – podobnie jak FDP – pod warunkiem zagwarantowania tam praworządności.

AfD domaga się, aby wnioski o azyl „były w przyszłości składane i rozpatrywane poza Niemcami”. Z drugiej strony SPD odrzuca „eksternalizację procedur azylowych”, podobnie jak Zieloni i partia „Lewica”.

Świadczenia socjalne dla uchodźców

Chadecja chce ograniczyć świadczenia dla osób, które mają opuścić Niemcy, do „łóżka, chleba i mydła” lub całkowicie je anulować „tam, gdzie to możliwe”. W innych przypadkach osoby ubiegające się o azyl mają otrzymywać raczej świadczenia rzeczowe niż gotówkę.

AfD chce ograniczyć wszystko do świadczeń rzeczowych i anulować świadczenia socjalne dla osób, które nie mają pozwolenia na pobyt.

BSW z kolei stwierdza, że osoby, które nie mają prawa pobytu i procedury azylowej, „nie są również uprawnione do świadczeń socjalnych”.

Łączenie rodzin

CDU/CSU i FDP chcą zawiesić łączenie rodzin dla uchodźców, którzy nie otrzymali azylu, ale są uprawnieni do ochrony „subsydiarnej” z innych powodów.

Z kolei SPD chce „nadal zezwalać na łączenie rodzin, ponieważ jest to kluczowy warunek wstępny udanej integracji”, a Zieloni chcą „znieść istniejące ograniczenia”.

