FAZ: Weto ws. lex TVN spowoduje radykalizację PiS

Zdaniem autora komentarza, który ukaże się we wtorkowym wydaniu dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Polsce mogą po decyzji prezydenta grozić „zawirowania w polityce wewnętrznej”. Uzasadnienie decyzji Dudy o wecie czyta się jak „zerwanie z jego polityczną ojczyzną”.

Prezydenckie weto może mieć „daleko idące skutki polityczne” – pisze Veser. Jak podkreśla, prawicowy obóz władzy od reelekcji Dudy przed ponad rokiem znajduje się w „permanentnym kryzysie podsycanym sporami o kierunek i personalnymi intrygami”. W Sejmie rząd utrzymuje większość tylko dzięki grupom rozłamowym.

Weto prezydenta przeciwko ustawie, którą PiS chciało przeforsować nawet za cenę konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, przyspieszy zapewne proces rozkładu – przewiduje dziennikarz „FAZ”.

Veser uważa, że reszta Europy może „póki co odetchnąć”, ale jedynym powodem jest to, że do istniejących deficytów praworządności nie dojdzie na razie problem z wolnością mediów.

„Należy jednak obawiać się, że będąca następstwem wewnętrznych problemów radykalizacja PiS, która manifestuje się w ostrej antyeuropejskiej retoryce, będzie wobec groźby utraty władzy postępowała dalej” – czytamy w „FAZ”.

Veser ostrzega, że zawirowania w polskiej polityce wewnętrznej mogą mieć bezpośredni negatywny wpływ na UE – „i to w czasie, gdy w obliczu agresywnej polityki Rosji stabilność i niezawodność państw członkowskich na Wschodzie jest dla UE i NATO ważniejsza niż kiedykolwiek”. „Na Kremlu następstwa polityki PiS będą znów przyjmowane z radością” – pisze na zakończenie Veser.