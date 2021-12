Sueddeutsche Zeitung o Lex TVN: jak w Rosji

W komentarzu opublikowanym we wtorkowym (21.12.21) wydaniu niemieckiej gazety czytamy, że jeśli nowe przepisy medialne wejdą w życie, a amerykański koncern Discovery faktycznie będzie musiał sprzedać swoje udziały w TVN, to byłoby to radykalnym posunięciem. Warszawski korespondent „Sueddeutsche Zeitung” Florian Hassel ocenia, że można to porównać z sytuacją w Rosji, gdzie przejęto i uciszono niezależną niegdyś telewizję NTW.

„W Polsce nie byłoby już żadnej ogólnokrajowej telewizji, która informowałaby obywateli o coraz bardziej naznaczonych skandalami działaniach narodowo-populistycznego rządu. I właśnie to jest nadrzędnym celem Jarosława Kaczyńskiego”.

PiS się chwieje

Korespondent gazety ocenia, że PiS jest osłabiony i obecnie przegrałby wybory. „Ale do dnia wyborów pozostały jeszcze dwa lata. Do tego czasu Kaczyński będzie używał wszystkich środków, aby utrzymać się przy władzy. Centralnym elementem jest próba podporządkowania sobie TVN24 tak jak publicznej TVP, przerobionej w 2016 roku rosyjskim przykładem na stację propagandową”.

Jak czytamy, amerykański właściciel TVN oraz rząd USA z pewnością zareagują na ustawę wprowadzoną przez PiS. Koncern Discovery zapewne skieruje sprawę do międzynarodowych trybunałów i wygra, także Komisja Europejska mogłaby wystąpić przeciw Polsce.

„Ale wszystko to jest dla Kaczyńskiego nieważne. Na przykładzie Trybunału Sprawiedliwości UE, gdzie nazbierało się już 90 milionów euro kar, pokazał, że wielomilionowe sankcje nie robią na nim wrażenia. Procesy sądowe trwają latami. Do tego czasu Kaczyński albo zabetonuje swoją władze przy następnych wyborach, albo odpowiedzialność będzie już w rękach nowego rządu, który będzie musiał uregulować te rachunki.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>