FAZ: Premier Ukrainy ostrzega przed kryzysem uchodźczym w zimie

„Kiedy w Ukrainie zabraknie prądu, ogrzewania, wody, wywoła to uchodźcze tsunami” - powiedział premier Ukrainy Denys Szmyhal weekendowemu wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Zarzucił Rosji, że swoimi atakami na infrastrukturę cywilną chce „doprowadzić do katastrofy humanitarnej". Zamierza zafundować Ukrainie mroźną zimę, podczas której wielu ludziom groziłaby śmierć przez zamarznięcie. Biorąc to pod uwagę, premier Ukrainy zaapelował o dosyłanie „mobilnego sprzętu do wytwarzania prądu i ciepła” oraz o stacje uzdatniania wody. Jak zaznaczył, Ukraina posiada chwilowo pod dostatkiem paliwa do generatorów, „będzie go jednak więcej potrzebować, gdyby doszło do przerwania dostaw prądu i ciepła na dużych obszarach”. Wówczas jego kraj potrzebowałby również „importu energii elektrycznej” z Zachodu.

Prośba o dalszą pomoc militarną

Premier Ukrainy zwrócił się także do Niemiec o szybką dalszą pomoc wojskową. Ukraina „niecierpliwie czeka” na nowe dostawy amunicji", która jest potrzebna od zaraz” - powiedział Denys Szmyhal. Potrzebne są także zagłuszacze do odparcia „dwudziestu do trzydziestu irańskich dronów kamikadze”, których Rosja używa codziennie przeciwko Ukrainie.

Premier Ukrainy chwalił także nowo dostarczony niemiecki system obrony powietrznej IRIS-T. Jak zaznaczył, jest on obecnie wykorzystywany i „uratował wiele istnień ludzkich”.

Rosyjskie aktywa

Ukraiński polityk chciałby, by zamrożone rosyjskie aktywa zostały wykorzystane do odbudowy kraju. Jak podał, koszty szkód z powodu ataków rosyjskich wynoszą obecnie ponad 750 mld dolarów. Tymczasem wartość zamrożonych aktywów rosyjskich to suma rzędu 300 do 500 mld dolarów. „Powinniśmy opracować mechanizm przejmowania tych aktywów” - stwierdził Szmyhal.

W poniedziałek 24 października premier Denys Szmyhal wraz z kanclerzem Olafem Scholzem otworzą w Berlinie Niemiecko-Ukraińskie Forum Gospodarcze, w którym wezmą udział czołowi przedstawiciele obu krajów, by rozmawiać o odbudowie Ukrainy. Według organizatorów, część ministrów z Ukrainy przybędzie osobiście do Berlina, część połączy się w ramach telekonferencji.

