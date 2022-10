FAZ: Polska ma teraz już dwa poważne problemy z UE

Niemiecki dziennik opisuje w środę (19.10.22) polskie problemy z przestrzeganiem zapisów unijnej Karty Praw Podstawowych, przez co Bruksela teoretycznie mogłaby zablokować Warszawie środki z funduszy spójności. Jak czytamy, na jednym z technicznych posiedzeń w lipcu tego roku przedstawiciele Polski sami przyznali, że nie wypełniają wymogów Karty. Rząd w Warszawie miał zakomunikować, że nie jest w stanie zagwarantować prawa każdego obywatela UE do sprawiedliwego, bezstronnego postępowania przed sądem.

„Polski rząd przyznał się do tej porażki wychodząc najwyraźniej z założenia, że przywróci wszystko do porządku dokonując reformy sądownictwa dyscyplinarnego. Rząd zobowiązał się do tego pod koniec czerwca pod ogromną presją Brukseli. Było to konieczne, aby uzyskać dostęp do wartej miliardy pomocy w koronakryzysie. Komisja szybko wyjaśniła jednak, że faktyczne zmiany (wprowadzone przez rząd PiS – red.) są dla niej niewystarczające” – czytamy.

„De facto blokada”

W konsekwencji Warszawa ma teraz dwa poważne problemy, ocenia gazeta. Nie ma bowiem dostępu do miliardów euro z Funduszu Odbudowy, a teraz z powodu problemów z Kartą, odmawia się jej środków z funduszy spójności. FAZ podkreśla, że formalna decyzja w tej sprawie co prawda nie zapadła. Bruksela jest raczej w fazie dialogu z Warszawą. „Ale de facto miliardy są zablokowane, aż uda się znaleźć zadowalające rozwiązanie, jak poinformował rzecznik Komisji” - czytamy.

Gazeta przyznaje, że Warszawa nie jest pod wielką presją czasu, bo ma dostęp do wciąż dużych środków z wcześniejszego unijnego budżetu. „Po raz kolejny wzmocniła jednak pozycję Komisji w negocjacjach na temat reform państwa prawa. Jeszcze nigdy gra nie toczyła się o tak dużo pieniędzy”.

Unijne zasady gry

W komentarzu na temat sporu o Kartę Praw Podstawowych, opublikowanym w tym samym wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, czytamy, że środki przeznaczone dla Polski, blokowane przez Komisję Europejską, są coraz większe.

„W przypadku funduszy spójności, o które teraz chodzi, jest to szczególnie bolesne dla partii Kaczyńskiego, bo korzystają z nich także tereny wiejskie, w których jest ona mocno zakorzeniona. W sporze o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości PiS zbliża się do punktu, w którym jego nacjonalistycznie naładowana kampania przeciwko Brukseli powoduje realne koszty dla mieszkańców kraju”.

Zdaniem komentatora FAZ Unia Europejska pozostaje jednak w Polsce bardzo popularna, dlatego pole manewru PiS jest ograniczone. „Ostatecznie chodzi o to, czy akceptuje się reguły gry klubu, do którego się należy” – czytamy.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>