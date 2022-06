FAZ o Orbanie: Człowiek Putina w UE

„Embargo na ropę, na które po długich targach zgodziła się UE, to mocne posunięcie” - czytamy w komentarzu opublikowanym w środę (1.6.22) w niemieckim dzienniku „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Autor tekstu Nikolas Busse pisze, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca roku rosyjski eksport ropy do krajów Unii Europejskiej skurczy się o 90 procent.

„Nie odbiera to Putinowi środków na prowadzenie wojny, swoją armię opłaca on w rublach, które sam może nakazać drukować. Ale po raz kolejny odbiera to moskiewskiej klice u władzy zachodnie dewizy i to w dużym wymiarze. Tort, który Putin może dzielić, jest coraz mniejszy”.

Wysoka cena

Zdaniem niemieckiego komentatora Unia Europejska płaci jednak wysoką cenę za kompromis, który przeforsowały w Brukseli Węgry. „Oczywiście częściowe embargo jest lepsze niż żadne embargo, zwłaszcza gdy dotyka tak dużej części dostaw. Ale powody ekonomiczne, na które powoływał się (Viktor) Orban, to tylko część prawdy”.

Węgry starały się w przeszłości, pisze dalej Busse, nie wypadać poza polityczny konsensus w NATO i UE. Ale teraz, w momencie decydującym o losach Europy, Orban kieruje swój kraj na specjalną ścieżkę, która politycznie zmierza do neutralności. Jak czytamy, węgierski premier nieformalnie staje się przez to zaufanym człowiekiem Putina w UE, a poza tym może być wzorem dla sił politycznych w innych krajach Unii, nie tylko dla tych prawicowo-populistycznych.

Komentator gazety dodaje, że szczyt UE pokazał ponadto, iż prawdziwi hamulcowi w sprawie pomocy dla Ukrainy, nie siedzą wcale w Berlinie. Rząd Olafa Scholza musi jednak poprawić swój sposób komunikacji w sprawie dostaw broni dla Ukrainy. „Przynajmniej Niemcy uwalniają się coraz bardziej od toksycznego uzależnienia od Rosji. Węgry z kolei je zachowują”.