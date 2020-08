FAZ o decyzji SN ws. wyborów prezydenckich: Brak kontroli

„Nie może mieć żadnych poważnych wątpliwości co do zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich 12 lipca 2020. Sąd Najwyższy w Warszawie uznałby zapewne wybory za ważne także wtedy, gdyby izba orzekająca nie składałaby się tylko z sędziów wyznaczonych przez narodowo-konserwatywny rząd” – pisze Reinhard Veser w komentarzu „Bez kontroli” opublikowanym we wtorkowym (4.08.2020) wydaniu dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Sukces Dudy nie jest wynikiem manipulacji czy nadużycia władzy, lecz polityki socjalnej, dzięki której życie wielu Polaków uległo poprawie – wyjaśnia komentator.

„Dlatego protesty wyborcze składane przez obóz przegranego kandydata Rafała Trzaskowskiego sprawiają wrażenie mieszanki politycznej bezradności i nieumiejętności przegrywania” – czytamy w „FAZ”.

Upolityczniony wymiar sprawiedliwości

Veser zastrzegł, że pomimo tego protesty wyborcze nie były bezprzedmiotowe. Sądowa kontrola proceduralnych i administracyjnych błędów, jak w przypadku ponad 90 przypadków, w których sąd uznał skargi za uzasadnione, jest ważna dla uczciwości wyborów, nawet jeśli nie zmieniła ich wyniku.

Z drugiej strony – pisze Veser – uzasadnienie odrzucenia skargi na nierówne traktowanie kandydatów przez media pokazuje, jak niebezpieczne dla polskiej demokracji może być upolitycznienie przez rząd PiS-u wymiaru sprawiedliwości. „Nie można raczej liczyć na to, że ci sędziowie w poważnej sytuacji kontrolowaliby władze, jeżeli ich zdaniem nagonka na Trzaskowskiego w publicznych mediach nie przekraczała ram uczciwych relacji dziennikarskich” – pisze w konkluzji Veser.