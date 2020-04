FAZ: Francja oburzona na Orbana, zaniepokojona sytuacją w Polsce

Francja nie chce tolerować tego, że Węgry i Polska w środku pandemii koronawirusa bardziej ograniczają podstawowe prawa – pisze w środę (22.04.2020) „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Gazeta w ten sposób interpretuje wypowiedź francuskiego ministra spraw zagranicznych Yvesa Le Driana, który – jak pisze „FAZ” – nie wykluczył sankcji przeciwko obu krajom UE. „Kwestia ta zostanie poruszona w odpowiednim czasie” – powiedział Le Drian w rozmowie z francuskim dziennikiem „Le Monde”.

Według „FAZ”, źródła we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych sugerują, iż problem ten powinien zostać wzięty pod uwagę w trakcie negocjacji nad nowym wieloletnim budżetem UE.

Viktor Orban i Ursula von der Leyen. Francuski MSZ nie wyklucza wniosku o unijne sankcje wobec Węgier

„Były socjalista, który od 2017 roku kieruje resortem spraw zagranicznych i europejskich w Paryżu, z troską obserwuje rosnącą atrakcyjność nieliberalnych reżimów dla wielu grup wyborców w Europie. Ma także na względzie wzmocnienie prawicowych populistów wokół Marine Le Pen, którzy Polskę i Węgry podają za wzór zarządzania kryzysowego w czasie pandemii koronawirusa” – ocenia niemiecki dziennik.

Szczyt Trójkąta Weimarskiego pod znakiem zapytania

Jak pisze FAZ, „pandemia położyła kres podejmowanym przez prezydenta Emmanuela Macrona próbom zbliżenia z Polską i Węgrami”.

„Parada wojskowa z okazji 14 lipca w Paryżu, z udziałem polskich żołnierzy, nie może odbyć się zgodnie z pierwotnym planem. Nie jest jasne, czy pomimo to Macron spróbuje zorganizować spotkanie Trójkąta Weimarskiego z kanclerz Angelą Merkel i polskim prezydentem. We francuskim rządzie przeważa rozczarowanie. Irytację wywołało to, że bezpośrednio po wizycie Macrona w Warszawie w lutym prezydent Andrzej Duda podpisał sporną ustawę umożliwiającą karanie krytycznych wobec rządu sędziów” – pisze „FAZ”.

Jak dodaje, zdaniem szefa francuskiego MSZ zmiana polskiego prawa wyborczego w środku koronakryzysu „budzi obawy co do dalszego rozwoju sytuacji”.

Według niemieckiego dziennika „szczególnie wielkie” jest oburzenie Paryża z powodu wprowadzonej na Węgrzech ustawy o stanie zagrożenia, która umożliwia premierowi Viktorowi Orbanowi rządzenie za pomocą dekretów. Francuska konstytucja dopuszcza podobne rozwiązanie w czasie stanu wyjątkowego, a jednak – ocenia „FAZ” – „Macron wybrał inną drogę” i doprowadził do przyjęcia przez parlament ustawy stanie zagrożenia epidemicznego, umożliwiającą ograniczenia swobód obywatelskich dla ochrony przed zarazą.

Luty 2020: Prezydent Emmanuel Macron z wizytą w Polsce

„Pierwsza koronadyktatura”

„Politolog Francois Heisbourg powiedział, że na Węgrzech powstała pierwsza koronadyktatura. W opinii Le Driana europejska wspólnota wartości jest zagrożona” – pisze „FAZ”. I przypomina, że Le Drian nie po raz pierwszy apeluje, by nie maskować naruszania prawa. Przed wyborami europejskimi w maju 2019 roku mówił on, że „każde państwo członkowskie ma prawo wybrać takich przywódców, jakich chce”.

„Ale nasza wizja Unii jako tworu wspólnych sojuszy i wartości nie da się pogodzić z rządami, które same nie chcą przestrzegać podstawowych zasad i nie czulą się w zaden sposób związane solidarnością wspólnotową” – przypomina „FAZ” wypowiedź Le Driana sprzed niespełna roku.

Dziennik dodaje, że ugrupowanie Macrona należy do europejskiej liberalnej rodziny partii politycznych „Odnowić Europę”, która domaga się sankcji za ograniczenia praworządności w Polsce i na Węgrzech.

