Europa: Kto zaostrza, a kto redukuje restrykcje

Od poniedziałku (1 marca) większość sprzedawców detalicznych w Danii może ponownie przyjmować klientów w swoich sklepach. Po ponad dwóch miesiącach zamknięcia, można już otwierać sklepy o powierzchni mniejszej niż 5000 metrów kwadratowych - pod warunkiem, że nie znajdują się w centrum handlowym. Większe sklepy również mogą być otwarte, ale na nowych zasadach: klienci muszą wcześniej zarezerwować sobie czas na zakupy w tym miejscu.

Nadal obawy z powodu brytyjskiej mutacji

Placówki na otwartym powietrzu, w tym ogrody zoologiczne, mogą ponownie przyjmować gości pod warunkiem posiadania przez nich negatywnego wyniku testu na koronawirusa, nie starszego niż 72 godziny. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzeń zostanie zwiększone z pięciu do maksymalnie 25 w przypadku zajęć sportowych i klubowych na świeżym powietrzu oraz zajęć zorganizowanych.

Od końca 2020 roku liczba nowych zakażeń w Danii gwałtownie spadła. Dlatego rząd w Kopenhadze wraz z popierającymi go w parlamencie partiami zdecydował się na złagodzenie niektórych restrykcji - pomimo obaw związanych z brytyjską odmianą koronawirusa, która obecnie dominuje w Danii.

Oslo ściąga cugle

Po wzroście liczby zachorowań, spowodowanej rozprzestrzenianiem się brytyjskiej odmiany wirusa, norweska stolica zamyka wszystkie puby i sklepy, z wyjątkiem supermarketów i aptek. Restauracje będą mogły oferować tylko jedzenie na wynos. Władze odradzają udział w zorganizowanych zajęciach sportowych i w prywatnych spotkaniach. Te ograniczenia są przewidziane do 15 marca. Dotychczas Norwegia przeszła przez pandemię stosunkowo łagodnie, w porównaniu z innymi krajami Europy. Jednak liczba przypadków w stolicy Oslo jest znacznie wyższa niż w pozostałych częściach kraju.

Czechy: zakaz wizyt u rodziny

Od 1 marca Czechy znacznie zaostrzyły ograniczenia. Przez trzy tygodnie ludzie będą mogli opuszczać swoje dzielnice tylko w wyjątkowych wypadkach. Podróże do pracy, do lekarza i do urzędów będą dozwolone tylko po przedstawieniu pisemnego zaświadczenia. Nad przestrzeganiem przepisów ma czuwać ponad 25 tys. policjantów i do 5 tys. żołnierzy.

Ignorowanie reguł może skutkować grzywną w wysokości ponad 400 euro. Spacery i sport są dozwolone tylko we własnym mieście lub gminie. Zabronione są wizyty u krewnych. Tylko absolutnie niezbędne sklepy mogą być nadal otwarte. W Czechach odnotowuje się najwyższy wskaźnik nowych zakażeń wśród wszystkich państw UE. Premier Andrej Babisz pilnie ostrzegł przed załamaniem się systemu opieki zdrowotnej i „Bergamo w Czechach". Włoska prowincja stała się tragicznym symbolem koronakryzysu wiosną 2020 roku.

Studenci we Włoszech znów uczą się zdalnie

Wielu studentów we Włoszech od poniedziałku znów musi uczestniczyć w zajęciach przez Internet. Dotyczy to m.in. regionów Basilicata i Molise w południowych Włoszech. W innych regionach władze już wcześniej pozamykały szkoły na obszarach, gdzie występują ogniska zakażeń. We Włoszech rozprzestrzeniają się różne warianty wirusa. W badanym okresie od 15 do 21 lutego współczynnik zachorowalności wzrósł do 145 przypadków na 100 000 mieszkańców.

Podczas weekendu poruszenie wywołały zdjęcia z Mediolanu, gdzie ludzie gromadzili się na placach i deptakach. Od poniedziałku region jest „strefą pomarańczową”, w której obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy. Tymczasem wyspa Sardynia stanie się pierwszym włoskim regionem, który w najbliższy poniedziałek zostanie zaklasyfikowany jako „biała strefa” i może liczyć na więcej normalności, m.in. dzięki możliwemu otwarciu siłowni. Na Sardynii przez trzy kolejne tygodnie liczba zachorowań była niższa niż 50 przypadków na 100 000 mieszkańców.

