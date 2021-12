Eurokomisja: unijne certyfikaty szczepień tracą ważność po 9 miesiącach

W 2022 roku osoby, które nie przyjęły dawki przypominającej, czeka zmiana. Jak poinformowała Komisja Europejska, cyfrowe unijne świadectwa szczepień stracą w przyszłości ważność po upływie dziewięciu miesięcy od szczepienia podstawowego. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego.

Teoretycznie kraje UE mogą to rozporządzenie jeszcze zawetować, ale w praktyce to mało prawdopodobne. Według rzecznika Komisji rozporządzenie to zostało uzgodnione z państwami UE i jest również wspomniane w ostatniej decyzji podjętej na szczycie. W związku z tym zaleca się szczepienia uzupełniające nie później niż sześć miesięcy po pełnym szczepieniu.

Swiadectwo szczepień ma być ważne jeszcze przez trzy miesiące przed upływem jego ważności, tak aby mieć wystarczająco czasu na otrzymanie szczepionki przypominającej.

Von der Leyen już wcześniej zapowiedziała zmianę

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula van der Leyen zapowiedziała już po szczycie UE w ubiegłym tygodniu, że eurokomisja wkrótce przedstawi rozporządzenie w sprawie unijnego świadectwa szczepień. Przed tegorocznym sezonem letnim kraje UE i Parlament UE uzgodniły ostateczne szczegóły dotyczące ogólnoeuropejskich certyfikatów. Obecnie są one uznawane w wielu krajach, nawet poza UE.

Stiko zmienia zalecenie

Tymczesem w obliczu szybkiego rozprzestrzeniania się zarażeń omikronem, Niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) zaleciła we wtorek, by szczepienia przypominające przeprowadzać już po trzech miesiącach od ostatniej dawki szczepienia podstawowego. A osoby starsze lub chorujące będą traktowane w sposób uprzywilejowany. Wcześniej STIKO zalecała szczepienie przypominające dla wszystkich osób od 18. roku życia w odstępie sześciu miesięcy od ostatniej dawki szczepienia podstawowego.

Poprzez skrócenie odstępu czasowego powinno dojść do zwiększenia ochrony przed ciężkim przebiegiem choroby w przypadku zakażenia omikronem, a także do ograniczenia rozprzestrzeniania się tego wariantu.

Jak wynika ze wstępnych danych, ochrona poszczepienna przed tym wariantem jest znacznie niższa nawet po dwóch dawkach szczepienia. Według STIKO obniża się ona znacznie już po trzech-czterech miesiącach od szczepienia podstawowego, ale po szczepieniu przypominającym znów znacznie wzrasta.

Nie ma jednak jeszcze wystarczających danych nt. czasu trwania ochrony przed wariantem omikron po zastosowaniu szczepionki przypominającej.

Ponad 27 milionów szczepień przypominających

W Niemczech co najmniej 27,1 mln osób otrzymało już szczepionkę przypominającą. Tak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia RFN. Tylko w poniedziałek w całym kraju wykonano 872 tys. szczepień, z czego większość, bo 717 tys. stanowiły szczepienia przypominające.

Co najmniej 58,5 mln osób zostało zaszczepionych dwukrotnie lub otrzymało pojedynczą szczepionkę firmy Johnson & Johnson. Stanowi to 70,4 proc. całej populacji.

(ARD/DPA/jar)

