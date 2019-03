Erika Steinbach zawalczy o dotacje dla fundacji AfD

Zbliżona do prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) Fundacja Desiderius Erasmus zabiega o przydzielenie jej finansów ze skarbu państwa. W tym celu skieruje skargę do Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. „Nasze skromne wnioski o dotacje” rzędu 480 tys. euro na rok 2018 i 900 tys. na rok 2019 zostały odrzucone „na podstawie dosyć niezwykłych uzasadnień” – powiedziała w Berlinie przewodnicząca Fundacji Erika Steinbach, była szefowa Związku Wypędzonych.

AfD w wielu parlamentach

Steinbach argumentuje, że zgodnie z orzeczeniem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego z 1986 roku wszystkie liczące się polityczne nurty muszą być odpowiednio uwzględnione przy finansowaniu fundacji politycznych. Dotyczy to także AfD, której przedstawiciele zasiadają w Parlamencie Europejskim, w Bundestagu i 16 parlamentach regionalnych. Zieloni zasiadają z kolei tylko w 14 parlamentach regionalnych, a FDP i Lewica tylko w 10. Ich fundacje są jednak finansowane ze środków państwowych – zaznacza Erika Steinbach.

Setki milionów dla fundacji

Zbliżone do partii politycznych fundacje otrzymują z budżetu państwa dofinansowanie i środki na realizację projektów. Dotacje te wynoszą rocznie prawie 600 mln euro. Ze środków tych fundacje finansują działalność w zakresie kształcenia politycznego, projekty naukowe i przyznają stypendia.

Środki takie otrzymują: zbliżowa do CDU Fundacja im. Konrada Adenauera, Fundacja im. Friedricha Eberta (SPD), Fundacja im. Friedricha Naumanna (FDP), Fundacja im. Hannsa Seidela (CSU), Heinricha Boella (Zieloni) i Róży Luksemburg („Lewica").

Dodatkowy warunek

Nowa fundacja AfD potrzebuje dotacji na organizację seminariów i kursów dokształcających – powiedziała Steinbach. Szefowa fundacji nie zdradza jednak, ile jej instytucja faktycznie wydała na te cele w ubiegłym roku. – Możemy przekazać liczby, ale nie chcę – skwitowała.

Steinbach ponadto skrytykowała uzgodnienie zawarte w 1998 roku przez pozostałe fundacje, że warunkiem przyznania im środków ze skarbu państwa będzie co najmniej dwukrotny wybór należących do nich partii do Bundestagu. A tego warunku AfD jeszcze nie spełnia.

(dpa/dom)