Erika Steinbach, ur. 1943 w Rahmel / Rumia, niemiecka polityk.

Deputowana CDU do Bundestagu (od 1990 do stycznia 2017, potem bezpartyjna). Przewodnicząca Związku Wypędzonych w Niemczech w latach 1998-2014, inicjatorka budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom w Berlinie. Obecnie wspiera AfD, też jako przewodnicząca fundacji im. Desideriusa Erasmusa założonej przez AfD. 2017 nie kandydowała już do Bundestagu.