Elon Musk o prezydencie Niemiec: „Antydemokratyczny tyran“

„Steinmeier jest antydemokratycznym tyranem. Wstydźcie się za niego” – napisał Elon Musk, amerykański miliarder w języku angielskim na swojej platformie internetowej X. Musk odpowiedział w ten sposób na post niemieckiej, skrajnie prawicowej influencerki Naomi Seibt.

Zaledwie kilka dni temu Musk wywołał oburzenie artykułem w gazecie „Welt am Sonntag". Agitował w nim za uznaną w części za skrajnie prawicową partią Alternatywa dla Niemiec (AfD). „Alternatywa dla Niemiec jest ostatnią iskierką nadziei dla tego kraju” – podkreślił amerykański miliarder, powtarzając swoją tezę z wcześniejszego wpisu na platformie X.

Obraźliwe słowa skierowane przeciwko prezydentowi Niemiec to nie pierwszy raz, kiedy Musk w kontrowersyjny sposób krytykuje niemieckiego polityka. Wcześniej obraził kanclerza Niemiec Olafa Scholza, nazywając go „błaznem".

Jak poinformował we wtorek tygodnik „Der Spiegel", Musk od pewnego czasu pozostaje w bliskim kontakcie z liderką AfD Alice Weidel. „Team Weidel jest w regularnym kontakcie z teamem Muska” – powiedział cytowany przez magazyn Daniel Tapp, rzecznik Alice Weidel. Zapowiedział on również, że Musk i Weidel wkrótce się spotkają. Miałaby to być debata na żywo na platformie X.

Musk, który poparł prawicowego populistę Donalda Trumpa w kampanii wyborczej w USA i sam reprezentuje ultraprawicowe stanowiska, ma otrzymać stanowisko w nowym rządzie USA. Będzie zajmował się ograniczaniem wydatków rządowych.

(AFP/stef)