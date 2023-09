Elon Musk krytykuje Berlin i cytuje apel o głosowanie na AfD

Budzący kontrowersje wpis Elon Musk zamieścił w piątek (29.09) na należącym do niego portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). „Czy niemiecka opinia publiczna jest tego świadoma? - zapytał amerykański miliarder, podając dalej wpis użytkownika RadioGenoa, który atakuje niemiecki rząd za finansowe wsparcie cywilnych misji ratunkowych na Morzu Śródziemnym. „Aktualnie osiem statków niemieckich organizacji pozarządowych zbiera na Morzu Śródziemnym nielegalnych imigrantów, aby wyładować ich we Włoszech. Te organizacje są dotowane przez niemiecki rząd. Miejmy nadzieję, ze AfD wygra wybory, by zatrzymano to samobójstwo” – napisał użytkownik, zacytowany przez Muska.

Na reakcję Berlina nie trzeba było długo czekać. Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało także na portalu X: „Tak. A nazywa się to ratowaniem życia”. Musk skomentował tę odpowiedź stwierdzeniem, że niemiecki rząd „rzeczywiście jest z tego dumny”. I dodał, że wątpi, czy większość niemieckiej opinii publicznej to popiera. „To chyba naruszenie suwerenności Włoch, jeżeli Niemcy transportują duże liczby nielegalnych imigrantów na włoskie terytorium? Robiliście sondaż w tej sprawie” – napisał amerykański przedsiębiorca, sugerując nawet, że ma to posmak „inwazji”.

Polityczna aktywność Muska

Komentując tę wymianę zdań portal telewizji ZDF zarzuca Muskowi, że „miesza się w niemiecką politykę” na tydzień przed wyborami regionalnymi w Bawarii i Hesji. Przypomina, że w ostatnich dniach doszło do sporu między rządami w Rzymie i Berlinie wokół działań niemieckich organizacji pozarządowych na Morzu Śródziemnym. Premier Włoch Giorgia Meloni skrytykowała w liście do kanclerza Olafa Scholza fakt, że niemiecki rząd chce wspierać finansowo organizacje, które zajmują się migrantami we Włoszech. Rzym uznał to za ingerencję w sprawy wewnętrzne Włoch. Z kolei niemieckie MSZ odpowiedziało, że rząd wykonuje jedynie rezolucję Bundestagu.

Elon Musk w ostatnim czasie coraz częściej zabiera głos w kwestiach politycznych. W maju moderował na X inaugurację kampanii prezydenckiej republikańskiego gubernatora Florydy Rona DeSantisa. W zeszłym tygodniu spotkał się z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

W czwartek miliarder zabrał głos w amerykańskiej debacie imigracyjnej, odwiedzając granicę Teksasu z Meksykiem. Spotkał się z lokalnymi politykami i organami ścigania, wyjaśniając, że chce uzyskać „nieprzefiltrowane” spojrzenie na sytuację. Opowiedział się za ograniczeniem nielegalnego przekraczania granicy i rozszerzeniem legalnej imigracji. Następnie zaś Musk zapytał na X, dlaczego politycy USA bardziej interesują się Ukrainą niż granicą USA.

(AFP, DPA, RTR/ widz)