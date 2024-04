„Dzień gwałtu”. Niebezpieczny trend na TikToku

Berlińska senatorka ds. edukacji przestrzegła szkoły przed „niepokojącym trendem” na TikToku, który zachęca do napaści seksualnych na kobiety i dziewczynki.

Niepokój władz Berlina wzbudziły widea, które krążą w internecie i rozpowszechniają fałszywą informację, jakoby dziś, 24 kwietnia przypadał „National Rape Day”, czyli „narodowy dzień gwałtu”, w którym napaści seksualne rzekomo pozostają bezkarne.

Jak podaje agencja DPA, we wtorek (23.04.) senatorka ds. edukacji w Berlinie Katharina Guenther-Wuensch wysłała w tej sprawie list do około 800 szkół w stolicy Niemiec, przestrzegając w nim, że „narodowy dzień gwałtu” jest coraz bardziej nagłaśniany również w szkołach w Niemczech.

Wyjaśnia ona, że już w 2021 roku po raz pierwszy na TikToku pojawiło się wideo, zachęcające do seksualnych napaści na młode kobiety i dziewczynki 24 kwietnia. Wprawdzie wówczas film został usunięty i zdemaskowany jako fake news, ale temat powraca. „Aktualnie ta fałszywa informacja znów coraz chętniej jest podchwytywana przez użytkowników TikToka i jest rozpowszechniana m.in. poprzez czaty w szkołach” – ostrzega berlińska senatorka.

Nauczyciele musza być czujni

Apeluje do nauczycieli o zwiększanie świadomości na temat tej formy fałszywych wiadomości w Internecie oraz poważne traktowanie uczniów, którzy poruszą ten temat. „Napaść na tle seksualnym, przymus seksualny i gwałt są przestępstwami zgodnie z paragrafem 177 niemieckiego Kodeksu karnego, które należy natychmiast zgłaszać. Dotyczy to również rozpowszechniania treści podżegających do czynów niezgodnych z prawem” – podkreśliła.

Według agencji DPA, wydział edukacji w Senacie (czyli rządzie krajowym) Berlina wyjaśnił, że sami uczniowie w kilku szkołach zwrócili uwagę na tę sprawę, a list miał być środkiem zapobiegawczym.

„Odrażający trend”

Także tygodnik „Der Spiegel” pisze w internetowym wydaniu o zaniepokojeniu rodziców i nauczycieli w Hamburgu trendem na TikToku. Nie jest jasne, jak to się zaczęło w 2021 roku, a oryginalne wideo już nie istnieje. Według „Spiegla” podejrzewano, że był to niesmaczny żart w związku z Miesiącem Świadomości Napaści na tle Seksualnym (Sexual Assault Awareness Month) w kwietniu i kampanii mającej na celu podniesienie świadomości na ten temat i edukowanie o tym, jak zapobiegać przemocy seksualnej w USA.

Według danych z narzędzia statystycznego Google w tym roku od 9 kwietnia w Niemczech znów wzrosło wyszukiwanie hasła „National Rape Day” „Zasadniczo jest to coroczny i odrażający trend, z którego szkoły i rodzice często nie zdają sobie sprawy” – mówi w rozmowie ze „Spieglem” dyrektorka szkoły i pierwsza ambasadorka cyfrowa Dolnej Saksonii Silke Mueller. „Potrzebujemy o wiele więcej uwagi i świadomości tego, co dzieje się w sieciach społecznościowych, aby dzieci nie były pozostawione same sobie” – dodaje.