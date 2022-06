DW Global Media Forum: Dziennikarstwo w czasach kryzysu

Kryzysy, także te globalne, nie są już wyjątkiem, lecz normą. Zmiany klimatyczne, wymieranie gatunków, rosnące nierówności, pandemia i wojny już nie następują jedno po drugim, lecz przeciwnie – nakładają się na siebie, wzmacniają i tworzą pole wszechstronnego zagrożenia.

W następstwie rosyjskiego ataku na Ukrainę nie tylko giną ludzie pod gradem kul, ale także nadchodzi klęska głodu, chwieje się gospodarka światowa i pojawia się groźba nowych fal migracji. Dziennikarze znajdują się w samym centrum tych kryzysów. Jako reporterzy, opiniotwórcy, a często także jako cele ataków.

– W tym kontekście rosyjski atak na Ukrainę kładzie się również cieniem na tegorocznym DW Global Media Forum (Światowe Forum Mediów DW) – stwierdza dyrektor generalny Deutsche Welle Peter Limbourg, odosząc się do międzynarodowej konferencji mediów, która odbędzie się 20 i 21 czerwca.

Freedom of Speech Award 2022: Jewgienij Małoletka i Mścisław Czernow

– Znalazło to odzwierciedlenie w tematyce konferencji, a także zdeterminowało wybór laureatów naszej Nagrody Wolności Słowa (Freedom of Speech Award): uhonorujemy nią dwóch ukraińskich dziennikarzy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do przekazania światowej opinii publicznej okrutnej rzeczywistości tej wojny”.

Jewgienij Małoletka i Mścisław Czernow z wielkim osobistym zaangażowaniem dokumentowali oblężenie i zniszczenie ukraińskiego miasta portowego Mariupol. Wręczenie Nagrody Wolności Słowa DW tym dwóm ukraińskim fotoreporterom i dziennikarzom pod koniec pierwszego dnia konferencji będzie jednym z najważniejszych punktów programu.

Laureatka Nagrody Nobla pyta: „Co jesteś gotów poświęcić dla prawdy?”

Podobnie jak wystąpienie Marii Ressy. Przemówienie laureatki Pokojowej Nagrody Nobla z 2021 roku nosi tytuł: „Co jesteś gotów poświęcić dla prawdy?”. Maria Ressa wie, o czym mówi. Jako dziennikarka śledcza i współzałożycielka internetowego portalu informacyjnego była osobiście narażona ze strony rządu w Manili na ciągłe prześladowania, m. in. wielokrotnie trafiała do aresztu.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się ją zaprosić, by otworzyła Global Media Forum – mówi Peter Limbourg. I dodaje: „Tą konferencją chcemy zachęcić i wzmocnić wszystkich tych, którzy angażują się na rzecz wolności opinii i mediów na całym świecie”.

Jedno z wielu aresztowań laureatki Pokojowej Nagrody Nobla Marii Ressy

Ugruntowana pozycja konferencji

DW Global Media Forum ma już ugruntowaną pozycję największej międzynarodowej konferencji medialnej w Niemczech. Deutsche Welle organizuje ją już po raz piętnasty, w tym roku pod tytułem: „Shaping tomorrow, now” (pol. „Kształtując przyszłość, teraz”). W dwóch ubiegłych latach dyskusje na tym forum mogły odbywać się tylko wirtualnie z powodu pandemii koronawirusa.

Teraz ta impreza ponownie odbywa się z udziałem gości i widzów; w dawnej sali plenarnej niemieckiego Bundestagu oraz w pomieszczeniach Światowego Centrum Konferencyjnego w Bonn.

– Po dwóch latach pandemii można zauważyć, że wiele osób bardzo cieszy się na ponowne spotkanie twarzą w twarz – zauważyła Verica Spasovska, odpowiedzialna za program konferencji.

Ci, którzy nie mogą przybyć do Bonn, będą mogli śledzić przynajmniej część wydarzeń w internecie.

Doniesienia wojenne, cyfrowa żelazna kurtyna, omijanie cenzury

Verica Spasovska ujmuje główne tematy tegorocznej edycji Światowego Forum Mediów w pytaniach: „Jakie stanowisko zajmują dziennikarze w czasach kryzysu i konfliktów? Jak odzyskujemy naszą wiarygodność i jak możemy ją utrzymać w oczach odbiorców? Z jakimi wyzwaniami podczas tych kryzysów mierzą się dziennikarze?”.

Wybuch wojny w Ukrainie sprawił, że twórcy programu forum po raz kolejny dokonali jego rewizji.

– Przyglądamy się teraz bliżej korespondencjom wojennym, rzucamy światło na nową cyfrową żelazną kurtynę w Europie i zadajemy pytania dotyczące na przykład obchodzenia cenzury. Są to tematy, które obecnie włączyliśmy do programu – wyjaśnia Verica Spasovska.

Organizatorka chce, by po dwóch dniach konferencji jej uczestnicy wracali do domu z poczuciem, że „czegoś się tu nauczyli, coś z tego wynieśli”. W tym celu przewidziano cykl warsztatów z praktycznymi wskazówkami przydatnymi w codziennej pracy dziennikarzy.

W ten aspekt Światowego Forum Mediów wpasowuje się to, że w kuluarach zbiorą się dyrektorzy niemieckich szkół dziennikarskich, a studenci będą relacjonować przebieg spotkania.

Nawiązanie do wielkiej polityki zapewniają, między innymi, ministrowie ds. mediów i kultury państw grupy G7, którzy w ramach przygotowań do Światowego Forum Mediów spotykają się w Bonn, by potem wziąć udział w tej konferencji.

Na samym początku imprezy na podium zasiądzie niemiecka minister stanu ds. kultury i mediów Claudia Roth, która wygłosi przemówienie pod tytułem: „Kształtowanie przyszłości dziennikarstwa w czasach wojny. To, jak będziemy żyć w przyszłości, zależy od tego, jak będziemy relacjonować bieżące wydarzenia dzisiaj”.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>