Dlaczego wybory w USA są tak ważne dla niemieckiej gospodarki?

Nie tylko Angela Merkel, Olaf Scholz i inni politycy w Niemczech w napięciu śledzą wybory prezydenckie w USA, ale też niemieccy menedżerowie. Nic dziwnego, w końcu gospodarki obydwu krajów są ze sobą ściśle związane, co pokazuje chociażby ubiegły rok.

Eksport

Stany Zjednoczone od lat są dla niemieckich przedsiębiorstw najważniejszym rynkiem eksportowym. W 2019 r. za Atlantyk trafiły towary wartości 119 miliardów euro. Dla porównania: sprzedaż do Francji – drugiego dla Niemiec eksportowego rynku, wyniosła 107 mld euro, do Chin – trzecich na liście – 96 mld euro. Popytem cieszą się przede wszystkim maszyny, pojazdy i produkty chemiczne. Dwanaście procent całego niemieckiego eksportu samochodów trafiło w ubiegłym roku do USA (27 mld euro), podczas gdy eksport produktów farmaceutycznych stanowił 18 procent (15 mld euro).

Niemcy: produkcja stali spadła w 2019 r. do najniższego stanu od 2009 r. Powodem były m.in. nałożone przez USA cła karne

Import

Niemcy nie tylko sprzedają do USA towary, ale też kupują je stamtąd na dużą skalę. W ubiegłym roku import wyniósł ponad 71 miliardów euro. Stawia to Stany Zjednoczone na trzecim miejscu wśród najważniejszych dostawców do Niemiec, za Chinami i Holandią. Sprowadzane są przede wszystkim wyroby chemiczne, ale też maszyny i pojazdy. Po zsumowaniu eksportów i importów, łączny wolumen handlu wynosi 190 mld euro – co odpowiada ośmiu procentom całkowitego handlu Niemiec.

Inwestycje

Zasób kapitału niemieckich firm w USA wynosi 470 mld euro, co odpowiada około 24 procentom wszystkich niemieckich bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tym samym Stany Zjednoczone są dla Niemiec zdecydowanie najważniejszym rynkiem.

Niemcy eksportują do USA broń. Na zdjęciu protest Greenpeace w lipcu 2020 w Berlinie

Obecnych jest w USA około 5400 niemieckich firm. Są reprezentowane we wszystkich stanach i tworzą około 900 tys. miejsc pracy. Z drugiej strony, tylko w 50 największych amerykańskich przedsiębiorstwach aktywnych w Niemczech jest zatrudnionych 283 tys. osób. Firmy USA zbudowały w Niemczech portfel inwestycyjny o wartości 79 mld euro.

Obroty

Niemieckie firmy wygenerowały w 2019 r. w USA roczne obroty rzędu 421 mld euro. Obroty koncernów, takich jak Daimler, Volkswagen, T-Mobile, BMW i Siemens sięgają dziesiątków miliardów euro. Z drugiej strony Niemcy, jako największa gospodarka Europy, są atrakcyjne dla wielu amerykańskich firm. Roczny obrót 50 największych z nich – od Amazona po Forda i ExxonMobil – wynosi w Niemczech 182 mld euro.

(Reuters / stas)