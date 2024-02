Dieter Bohlen z Modern Talking kończy 70 lat. „Tytan popu”

Opinie na temat Dietera Bohlena są różne, ale jednak odnoszący sukcesy producent i juror telewizyjny, zwany „tytanem popu", jest integralną częścią niemieckiego krajobrazu muzycznego i jednym z najbardziej znanych celebrytów. „Śpiewać każdy może, on bawi", napisała kiedyś gazeta „Die Welt" o pochodzącym z Dolnej Saksonii Bohlenie, który w środę (7.02.) skończył 70 lat. Zasłynął przede wszystkim jako współzałożyciel duetu Modern Talking.

Nawet po czterech dekadach w show-biznesie Dieter Bohlen trafia do ludzi w każdym wieku, jak mało który inny artysta. Widać to na przykład w programie RTL „Niemcy szukają supergwiazdy” (Deutschland sucht den Superstar), który jest przebojem i wkrótce rozpocznie swój 21. sezon. Od 2002 ten telewizyjny show emitowany jest wedle konceptu Bohlena, który jest też głównym jurorem i potrafi być bardzo surowy dla kandydatów i kandydatek.

Gdy w 2001 roku RTL – aby stać się „bardziej przyjazny rodzinom” – zrezygnował z Bohlena jako szefa jury i zastąpił go piosenkarzem Florianem Silbereisenem, oglądalność gwałtownie spadła. Po jednym sezonie eksperyment został zakończony i Bohlen znów zasiadł w fotelu głównego jurora.

Modern Talking czyli (od lewej) Thomas Anders i Dieter Bohlen Zdjęcie: United Archives/ZIK Images/picture alliance

Sukces po latach ciężkiej pracy

W karierze zawsze pomagała mu pewność siebie, a nie brakowało mu także wytrwałości i cierpliwości, gdy było to konieczne.

Bohlen urodził się 7 lutego 1954 roku w Berne w Dolnej Saksonii; jego ojciec był przedsiębiorcą budowlanym. Jak mówił, już w młodości chciał zostać muzykiem. Jednak w wieku 17 lat zaczął studiować administrację biznesową w Getyndze i tylko dorywczo grywał w różnych zespołach.

Po ukończeniu studiów w 1978 r. dołączył do dużej firmy zajmującej się wydawaniem muzyki, produkował piosenki dla innych muzyków. Gdy w 1983 roku, pracując jako producent, poznał piosenkarza pop Thomasa Andersa, stworzyli duet Modern Talking. W 1984 roku ukazał się ich singiel „You're My Heart, You're My Soul", napisany i wyprodukowany przez Bohlena, który natychmiast szturmem podbił listy przebojów. Później pojawiły się takie kolejne hity, w tym „Cheri Cheri Lady".

Bohater plotek i skandali

Bohlen nagle stał się sławny i w wieku 30 lat ostatecznie osiągnął swój cel. Ale Modern Talking to tylko pierwszy krok. W 1987 roku Bohlen zerwał współpracę z Andersem, rozstając się z nim w konflikcie. Założył zespół Blue System i zaczął produkować muzykę takich artystów jak wokalistka Andrea Berg.

Do lat 90. miał rodzinne życie z żoną i trójką dzieci. Potem przyszły lata zmieniających się partnerek i skandali. W 1996 roku niespodziewanie wziął ślub z prezenterką telewizyjną Veroną Pooth, by rozstać się z nią po miesiącu. Następnie para obrzucała się błotem w mediach.

70-latek na ślubnym kobiercu?

Wydaje się, że tylko jego partnerka Carina, z którą jest razem od 18 lat i ma dwoje dzieci, okiełznała gwiadora show-biznesu. Od jakiegoś czasu w planach jest nawet ślub, co Bohlen ujawnił niedawno gazecie „Bild": „Jestem absolutnie pewien co do Cariny". Od pierwszego dnia ich związku była już „ustalona data", jak stwierdził.

Jako producent i muzyk Bohlen nadal dobrze sobie radzi. W latach 1998-2003 Modern Talking powrócił na scenę. Dawne hity zapewniają zespołowi popularność po dziś dzień. W 2002 roku Bohlen otworzył kolejny rozdział swojej kariery jako szef jury programu „Niemcy szukają supergwiazdy”. Od 2007 roku zasiada również w jury programu RTL „Supertalent". Jest aktywny w mediach społecznościowych. Na TikToku ma 2 miliony obserwujących.

Niegasnąca popularność

Próbując zgłębić jego fenomen, eksperci wyjaśniają, że idealnie pasuje do ducha czasu, w którym wydajność, talent i wykształcenie nie są już konieczne do sukcesu. Jednak artysta i biznesmen zdecydowanie się z tym nie zgadza. Ludzie wierzą, że na wszystko w życiu istnieją sztuczki, powiedział kiedyś gazecie „Bild", „ale jest tylko jedna sztuczka: musisz pracować jak skazaniec na galerze".

W zeszłym roku Bohlen stwierdził w radiu Norddeutscher Rundfunk, że nic nie przyszło mu samo: jeździł na ósmą rano do studia nagraniowego, choć nocami imprezował. Skrupulatne przygotowanie i chęć poznania rzemiosła pracy są jego zdaniem kluczowe. Zapytano go, czy określiłby siebie jako sławnego. Bohlen mówi, że nie używa tego określenia: „Odniosłem sukces – to można zmierzyć".

