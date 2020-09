"Die Zeit": Niemcy chcą załagodzić spór z USA o Nord Stream 2

Na początku sierpnia minister finansów Olaf Scholz zaproponował amerykańskiemu sekretarzowi skarbu Stevenowi Mnuchinowi miliardową inwestycję z myślą ograniczenia sprzeciwu USA wobec dokończenia budowy spornego gazociągu Nord Stream 2 po dnie Bałtyku. Według tygodnika "Die Zeit", Scholz złożył tę ofertę najpierw ustnie, a następnie potwierdził ją na piśmie 7 sierpnia.

Oferta nie do odrzucenia?

Niemiecka oferta sprowadza się do tego, by USA zaniechały sprzeciwu wobec dokończenia budowy Nord Stream 2, rezygnując z nałożenia sankcji na firmy uczestniczące w tej inwestycji. W zamian za to Niemcy są gotowe wyłożyć miliard euro na budowę dwóch specjalistycznych terminali gazowych w portach w Brunsbuettek i Wilhelmshven, przystosowanych do obsługi gazowców dostarczających do Niemiec amerykański skroplony gaz ziemny z łupków.

Berlin oczekuje, że Stany Zjednoczone nie będą przeszkadzać w dokończeniu budowy gazociągu Nord Stream 2. W lipcu administracja waszyngtońska zapowiedziała nałożenie sankcji na firmy uczestniczące w tej budowie.

Na szczycie 24 i 25 września szefowie państw UE omówią przyszłość gazociągu. W reakcji na próbę otrucia nowiczokiem Aleksieja Nawalnego część polityków unijnych wysunęła żądanie przerwania budowy Nord Stream 2 do czasu pełnego wyjaśnienia tej sprawy przez stronę rosyjską.

Większość Niemców krytykuje Kreml

Taka decyzja mogłaby obecnie zyskać aprobatę niemieckiej opinii publicznej. Instytut demoskopijny Civey przeprowadził na zlecenie tygodnika "Die Zeit" ankietę, z której wynika, że większość (55,9 proc.) Niemców nastawionych jest w tej chwili negatywnie do władz na Kremlu. Uczestnicy ankiety rozróżniają przy tym wyraźnie władze Federacji Rosyjskiej i samych Rosjan. Tylko 38,5 proc. respondentów podało, że ich nie lubi. W to, że za zamachem na Nawalnego kryje się rząd w Moskwie, wierzy 65 proc. uczestników ankiety. Za dokończeniem budowy Nord Stream 2 opowiada się 54,9 proc. ankietowanych, a za nałożeniem nowych sankcji gospodarczych na Rosję 52,4 proc.

