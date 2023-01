Die Welt: PiS potrzebuje obrazu odpychającego Niemca

„Die Welt” komentuje w czwartkowym wydaniu (05.01.23) negatywną odpowiedź Niemiec na polskie żądania reparacyjne. „Rząd niemiecki, a wraz z nim większość społeczeństwa, byłby otwarty na negocjowanie z Polakami pewnych kwot odszkodowań. W nocie dyplomatycznej Warszawy do Berlina są też liczne postulaty, które mogłyby zostać spełnione. Pozostaje jednak jedno pytanie – w jakim celu?” – pyta komentator dziennika Jacques Schuster.

Jego zdaniem „stała część tożsamości PiS” opiera się na zasadzie: „samookreślenie poprzez naznaczenie wroga. PiS potrzebuje wizerunku odpychającego Niemca, który uważa Słowian za niewolników, aby utrzymać swoje słabe ja”.

Schuster pisze, że zbrodnie narodowych socjalistów na Polakach są bezsporne, a „Niemcy lat 1933-1945 zamienili Europę w strefę śmierci III Rzeszy”. I wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te bestialskie czyny. Już tuż po wojnie w 1946 r. Konrad Adenauer pisał: „Moim zdaniem naród niemiecki, a także biskupi i duchowieństwo ponoszą wielką winę za to, co stało się w obozach koncentracyjnych”, a opinia publiczna nie mogła nie wiedzieć, co czynią rząd i armia.

„Pogląd Adenauera zakorzenił się głęboko w niemieckiej świadomości. Do dziś kształtuje on tutaj stan duszy. (...) Jest więc niemalże łajdactwem ze strony polskiego rządu insynuowanie, że jego sąsiedzi na zachód od Odry zapomnieli o cierpieniach Polski”, pisze Schuster.

Ruiny zniszczonej przez Niemców Warszawy w 1945 r.

Autor zaznacza, że Polska była jedną z pierwszych ofiar Niemiec, pierwszym świadkiem agresji, pierwszą ofiarą ludobójczych mordów. „Zdecydowana większość Niemców wie o rozmiarach zniszczeń, o hekatombach polskich zmarłych. Żadna ilość pieniędzy nie przywróci im życia. Niestety!” – czytamy.

Prawdziwy cel: wybory

Berlin odrzucił teraz polskie żądania reparacyjne, gdyż „nie tylko pociągnęłyby za sobą dalsze (moralnie uzasadnione) żądania innych państw”, ale także dlatego, że polskie roszczenia – po ich spełnieniu – doprowadziłyby do osłabienia Niemiec w sposób zagrażający zachodniej strukturze sojuszniczej, uważa Schuster. „Po trzeźwej refleksji nawet Warszawa nie może mieć żadnego interesu w takim rozwoju”.

PiS chce zobrzydzić wizerunek sąsiada, „aby odurzyć własny naród ognistym chochołem antyniemieckiej propagandy. Celem jest odwrócenie ich uwagi od planu przekształcenia Polski w nieliberalną demokrację o charakterze autorytarnym” – pisze „Welt”.

Komentator uważa, że oba rządy powinny badać historyczną prawdę, „do której tak samo jak niemieckie zbrodnie należy pytanie, dlaczego Polacy w dużej mierze tylko obserwowali tłumienie przez Niemców w 1943 roku powstania w getcie warszawskim, a prawie nie pomagali Żydom”.

Zamiast tego PiS „woli instrumentalizować historię i nadużywać jej do utrzymania władzy. W końcu działa tak samo, jak robili to znienawidzeni przez nich komuniści ze starego bloku wschodniego. Ale przeszłość nie powinna być bronią”, kończy Schuster.

„Volksstimme”: Niemcy mogłyby rozmawiać z Polską

Także wydawana w Magdeburgu lokalna gazeta „Volksstimme” pisze o odrzuceniu polskich żądań przez Niemcy: „To, że europejscy sąsiedzi i sojusznicy są tak wrogo nastawieni do siebie, jest fatalnym sygnałem dla świata”.

Zdaniem dziennika skoro brązy z Beninu zostały wywiezione do Nigerii w ramach zadośćuczynienia i powstanie dla nich muzeum, to Niemcy mogłyby przynajmniej rozmawiać z Polską o gestach typu fundusz kompensacyjny. Ponieważ jednak Warszawa ma arcykonserwatywny rząd, niemiecka minister spraw zagranicznych z Zielonych odmawia. Za taką politykę zagraniczną opartą na wartościach dziękujemy”.

Powyższy tekst jest omówieniem artykułów z prasy niemieckiej i niekoniecznie odzwierciedla stanowisko redakcji polskiej DW.

