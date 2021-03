Deutschlandtrend: Angela Merkel traci na popularności

Najnowsze wyniki "Deutschlandtrend" to o 5 punktów procentowych mniej niż w lutym i najgorsze notowania Angeli Merkel od kwietnia 2020 roku. Wyraźnie spadły także notowania ministra zdrowia Jensa Spahna z CDU. W tej chwili popiera go tylko 39 procent mieszkańców Niemiec, to o 12 punktów procentowych mniej w porównaniu z wynikami z lutego i najniższa ocena od listopada 2019 roku.

Poparcie dla ministrów również w dół

Na popularności stracił także minister gospodarki Peter Altmaier z CDU. W porównaniu z wynikami z lutego utracił 10 punktów procentowych i obecnie popiera go tylko 33 procent Niemców. Jest to jego najgorszy wynik od chwili, gdy stanął na czele resortu gospodarki.

Najbardziej lubianym członkiem rządu wielkiej koalicji, po kanclerz Merkel, jest wicekanclerz i minister finansów Olaf Scholz z SPD. Popiera go dziś 48 procent uczestników ankiety, czyli o dwa punkty więcej niż w ubiegłym miesiacu.

Na trzecim miejscu na skali popularności niemieckich polityków znalazł się minister spraw zagranicznych Heiko Maas z SPD (44 procent). Także on stracił 4 punkty procentowe.

Tuż za nim uplasowała się minister do spraw rodziny Franziska Giffey, także z SPD. Cieszy się poparciem 30 procent ankietowanych, co oznacza o siedem punktów procentowych mniej niż w czerwcu ubiegłego roku.

Niemcy równo podzieleni

W sumie z pracy rządu wielkiej koalicji zadowolonych jest dziś 50 procent Niemców, a 49 procent wypowiada się o niej krytycznie. Niemcy są zatem podzieleni w ocenie, a rząd w Berlinie uzyskał teraz najgorsze notowania od wybuchu pandemii koronawirusa.

Gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory do Bundestagu, partie CDU i CSU uzyskałyby w nich 33 procent głosów, o jeden mniej niż w poprzednim wydaniu barometru "Deutschlandtrend". To najgorszy wynik dla chadeków od marca 2020 roku.

Na partię Zielonych głosowałoby w tej chwili 20 procent wyborców, o jeden punkt mniej niż w lutym. SPD może liczyć na 16 procent, Alternatywa dla Niemiec na 11 procent (o jeden więcej), a partia Lewica i FDP na 7 procent, przy czym Lewica uzyskałaby poparcie większe o jeden punkt, a FDP o jeden mniejsze.

Chcemy rozluźnienia lockdownu

Autorzy obecnego barometru politycznego podkreślają, że Niemcy coraz silniej domagają się rozluźnienia ograniczeń związanych z lockdownem. Blisko połowa z nich chce stopniowego znoszenia obecnych przepisów. Najczęściej powtarza się życzenie ponownego otwarcia sklepów i restauracji, w mniejszym - otwarcia szkół. Oznacza to, że mieszkańcy Niemiec mają pod tym względem odmienne priorytety niż niemieccy politycy, którzy najchętniej, w pierwszej kolejności, otworzyliby szkoły.

W przypadku placówek kulturalnych i obiektów sportowych, żądanie ich otwarcia występuje rzadziej niż w przypadku sklepów czy restauracji. Ale i tu za utrzymaniem obecnych ograniczeń opowiada się tylko jedna trzecia ankietowanych.

Da się przy tym zauważyć trend do stosowania rozwiązań w skali regionalnej niż na poziomie całego kraju. Za takim sposobem postępowania optuje 58 procent uczestników badań. Rozwązania ogólnokrajowe popiera tylko 38 procent Niemców.

Najnowszy "Deutschlandtrend" został opracowany przez instytut badania opinii publicznej Infratest dimap w poniedziałek i wtorek w tym tygodniu (01./02.03.2021). Badaniami objęto 1296 wyborców. Wyniki sondażu mogą zawierać błąd statystyczny od minus jednego do plus trzech punktów procentowych.

(DW, AFP/jak)

