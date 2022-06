Deutsche Bank sprowadza rosyjskich programistów

Według doniesień mediów, Deutsche Bank przenosi do nowego centrum informatycznego w Berlinie wielu swoich ekspertów IT z dotychczasowego rosyjskiego centrum technologicznego znajdującego się w Petersburgu i Moskwie. Jak poinformowały "Handelsblatt" i "Financial Times" kilkuset pracowników przeniosło się już "po cichu" z rodzinami do Berlina. Deutsche Bank miał zaproponować takie przenosiny około 1500 pracowników.

Władze banku nie skomentowały tych doniesień, zapowiedziały jednak, że "powstanie nowe centrum technologiczne w Berlinie". A zatrudnieni tam pracownicy będą przede wszystkim "rozwijać aplikacje dla banku inwestycyjnego i korporacyjnego oraz integrować tam nowe technologie".

Wysokie ryzyko

Najwyraźniej ryzyko zamknięcia centrum technologicznego w Rosji i rezygnacji z umiejętności technicznych pracowników stało się dla banku zbyt duże.

Jeszcze na początku marca Deutsche Bank ogłosił, że ryzyko operacyjne związane z ewentualnym zamknięciem centrum technologicznego w Rosji uważa za "bardzo ograniczone". Jak uzasadnił "centrum technologiczne w Rosji jest jednym z kilku centrów technologicznych banku na świecie. Dlatego jego brak nie stanowi żadnego zagrożenia dla globalnej działalności gospodarczej". Deutsche Bank prowadzi inne centra informatyczne w Bukareszcie, USA i Indiach.

Jednak w raporcie okresowym bank wyraźnie uderzył w inny ton: "Jesteśmy narażeni na ryzyko, że nasza zdolność do korzystania z zasobów technologicznych może zostać ograniczona lub przepaść przykładowo z powodu sankcji nałożonych przez Zachód, działań zainicjowanych przez władze państwowe w Rosji, lub działań kierownictwa banku".

"Rozpoczętą właśnie relokacją rosyjskich pracowników Deutsche Bank ogranicza ryzyko utraty fachowej wiedzy, na wypadek, gdyby działalność centrum technologicznego w Rosji okazała się niemożliwa z powodu napięć między UE a Rosją w związku z atakiem Rosji na Ukrainę - pisze "Handelsblatt".

