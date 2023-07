Czerwiec przełomowy dla aut elektrycznych – nowe dane

Sprzedaż samochodów w Unii Europejskiej w pierwszej połowie roku znacząco wzrosła. Tylko w czerwcu zarejestrowano milion nowych aut osobowych, o 17,8 proc. więcej niż rok wcześniej – podało w środę (19.07.2023) europejskie stowarzyszenie branżowe Acea.

Wzrost rejestracji w całej w pierwszej połowie roku to 17,9 proc., do ruchu dopuszczono w tym czasie 5,4 miliona samochodów. To wyraźne odbicie po 2022, gdy produkcja aut przystopowała z powodu braku chipów elektronicznych i niektórych innych części.

Według stowarzyszenia Acer branża motoryzacyjna wychodzi z kryzysu po zakłóceniach w łańcuchach dostaw wywołanych pandemią koronawirusa. Jednak rejestracji w całej UE jest o 21 proc. mniej w pierwszej połowie roku 2019, ze statystyk wyłączony został bowiem rynek brytyjski, które wówczas był jeszcze częścią unijnego.

W większości regionów UE sprzedaż aut w pierwszej połowie roku znacznie wzrosła, także na największych rynkach. W Hiszpanii jest to wzrost o 24 proc., we Włoszech – o prawie 23 proc., we Francji – o 15 proc., a w Niemczech – o prawie 13 proc.

Rejestracja aut elektrycznych: przełom

Był to też przełom dla elektryków: w czerwcu po raz pierwszy w UE odnotowano więcej rejestracji samochodów z napędem wyłącznie elektrycznym niż pojazdów z silnikiem Diesla. I to mimo odczuwalnychproblemów z dostępnością ładowarek.

Spośród 5,4 mln rejestracji w pierwszej połowie roku w UE prawie 703 600 to samochody wyłącznie elektryczne – to wzrost o prawie 54 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022. W tym czasie dopuszczono do ruchu 789 500 diesli.

Tylko w czerwcu zarejestrowano około 158 250 elektryków – prawie dwie trzecie więcej niż rok wcześniej. W przypadku pojazdów z silnikami wysokoprężnymi liczba rejestracji spadła w czerwcu o ponad 9 procent do około 139 600 sztuk.

(DPA/mar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>