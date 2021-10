Covid. Coraz więcej zaszczepionych na niemieckich OIOM-ach

Mniej więcej co dziesiąty pacjent leczony w sierpniu i we wrześniu na COVID-19 na oddziałach intensywnej opieki medycznej w Niemczech był całkowicie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi. Wynika to z odpowiedzi federalnego Ministerstwa Zdrowia udzielonej pod koniec września na zapytanie posłanki do Bundestagu z partii Lewica Sahry Wagenknecht. Poinformowały o tym jako pierwsze dzienniki grupy medialnej Funke.

Informacje te pokrywają się z grubsza także z wcześniejszymi wypowiedziami ministra zdrowia Jensa Spahna z CDU. Na początku września, apelując o jak najszerszy udział społeczeństwa w akcji masowych szczepień ludności przeciwko koronawirusowi, powiedział, że 90 procent chorych na COVID-19, przebywających w szpitalach i klinikach na oddziałach intensywnej opieki medycznej, to osoby niezaszczepione. Później mówił o odsetku wynoszącym od 90 do 95 procent.

Szczepionka nie chroni w 100% przed OIOMem

W odpowiedzi na zapytanie posłanki Lewicy, resort zdrowia powołał się na tygodniowe raporty Instytutu Roberta Kocha (RKI) w Berlinie, które zawierają także informacje o liczbie przypadków zachorowań na COVID-19 wśród osób wcześniej zaszczepionych. Rząd Niemiec sprecyzował, że chodzi tu o przypadki osób, wcześniej całkowicie zaszczepionych, które wykazują „kliniczne oznaki” choroby COVID-19.

W sumie od lutego do połowy września tego roku na oddziałach intensywnej opieki medycznej w Niemczech przebywało 11 419 pacjentów chorych na COVID-19, wśród których znalazło się 210 osób całkowicie zaszczepionych. Ich odsetek wynosił w tym okresie 1,84 procent. Tymczasem od połowy sierpnia do połowy września na oddziałach intensywnej opieki medycznej przebywało 1186 takich pacjentów, spośród których 119 było wcześniej zaszczepionych, co odpowiada odsetkowi w wysokości 10,03 procent.

Na zapytanie w tej sprawie dzienników wydawanych przez grupę medialną Funke, Instytut Roberta Kocha odpowiedział, że „wzrostu liczby takich przypadków z biegiem czasu należało się spodziewać, ponieważ liczba osób w pełni zaszczepionych stale rośnie, a wirus Sars-CoV-2 obecnie się ponownie rozprzestrzenia w silniejszym stopniu. Wskutek tego wzrasta prawdopodobieństwo, że także osoby w pełni zaszczepione mogą wejść z nim w kontakt”.

Apel ministra

„Wszyscy powinni wykorzystać możliwość zapewnienia sobie ochrony przed COVID-19!” – napisał na Twitterze niemiecki minister zdrowia Jens Spahn. Przypominającą dawkę szczepionki otrzymało w Niemczech do tej pory ponad milion osób.

Przewodniczący Niemieckiego Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej (DIVI), Gernot Marx, powiedział, że niemal wszyscy pacjenci chorujący ciężko na COVID-19 i umierający na tę chorobę, to ludzie wcześniej niezaszczepieni. Przypadki nieskuteczności szczepionki występują głównie wśród ludzi, „których system odpornościowy został wcześniej osłabiony na przykład przez chemioterapię albo długotrwałe leczenie kortyzonem, względnie są to ludzie po 80. roku życia”.

Z podanych dziś (12.10.2021) przez Instytut Roberta Kocha informacji wynika, że w tej chwili odsetek w pełni zaszczepionych mieszkańców Niemiec wynosi 63,5 procent, a wśród osób dorosłych wynosi on 75,9 procent. Przynajmniej jedną dawkę szczepionki przyjęło do tej pory 68,6 wszystkich obywateli Niemiec obojga płci, a wśród dorosłych odsetek ten wynosi obecnie 79,4 procent. Ministerstwo Zdrowia podało, że ponad 54 mln obywateli Republiki Federalnej zostało w pełni zaszczepionych.

Instytut Roberta Kocha przypuszcza, że liczba w pełni zaszczepionych dorosłych może być większa od podanej przez resort zdrowia. W raporcie RKI z początku października stwierdza się, odsetek osób powyżej 18. roku życia, które przyjęły jedna dawkę szczepionki zostały w pełni zaszczepione może być większy od podanego o do 5 punktów procentowych. W grupie dzieci i młodzieży od 12 do 17 lat w tej chwili 43,3 procent otrzymało przynajmniej jedną dawkę szczepionki, a 37,2 procent jest w pełni zaszczepionych.

(DPA/jak)

