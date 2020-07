COVID-19 może także wywoływać psychozy

Lista objawów i powikłań związanych z chorobą COVID-19 wciąż się wydłuża. Wiadomo już, że wirus SARS-CoV-2, wywołujący tę chorobę, może spowodować szkody w systemie nerwowym człowieka, co prowadzi do najrozmaitszych niekorzystnych zmian. Należą do nich dezorientacja, rozstrój nerwowy, stany lękowe, zaburzenia pamięci i bezsenność. Może on także być przyczyną udaru mózgu wskutek zakłóceń w dopływie krwi do niego. Niektóre z tych powikłań mogą utrzymać się także po wyleczeniu się pacjentów z choroby COVID-19. Niektórzy z nich cierpią nawet na stresowe zaburzenia pourazowe, o czym doniósł niemiecki dziennik lekarski "Deutsches Aerzteblatt", powołujący się na opublikowane właśnie wyniki badań nad skutkami COVID-19.

Jak często dochodzi do takich zakłóceń psychiki i pracy mózgu, jak długo się one utrzymują i w jakim regionie występują najczęściej, stało się przedmiotem zainteresowania brytyjskich naukowców. Już na początku pandemii koronawirusa wezwali oni lekarzy w całej Wielkiej Brytanii, żeby przesyłali opis pacjentów z nietypowymi objawami choroby COVID-19 na platformę CoroNerve.com. Do tej pory napłynęło na nią ponad 550 meldunków od lekarzy.

COVID-19 i choroby neuropsychiatryczne

Wyniki analiz tych informacji zostały opublikowane na łamach znanego czasopisma medycznego "Lancet Psychiatry" przez badaczy z zespołu kierowanego przez Benedicta Michaela z Uniwersytetu w Liverpoolu. Obejmują one analizę 125 ze 153 przypadków nadesłanych na platformę CoroNerve.com w okresie od 2 do 26 kwietnia. Wszyscy pacjenci zachorowali na COVID-19 i zdiagnozowano u nich także zaburzenia neurologiczne bądź psychiatryczne. Wiek pacjentów wahał się od 23 do 94 lat, a średnia wyniosła 71 lat.

Wnioski są takie, że z grupy 125 pacjentów 57, czyli 44 procent, przeżyło udar mózgu spowodowany ograniczonym dopływem krwi. Poza tym 39 pacjentów, czyli 31 procent, wykazywało różne zmiany w ich stanie psychicznym wskutek przyczyn natury neurologicznej bądź psychiatrycznej.

Przestrzegając przepisów warto brać pod uwagę także nieznane do tej pory skutki choroby COVID-19

W grupie tych 39 pacjentów 16 cierpiało na chorobowe zmiany w mózgu, a 23 na zmiany w ich psychice, które doprowadziły do zdiagnozowania u nich zaburzeń wymagających leczenia psychiatrycznego. W 10 przypadkach lekarze stwierdzili u nich nowo powstałą psychozę, w 6 objawy demencji, a w 4 przypadkach zaburzenia efektywne dwubiegunowe, będące nieuleczalną chorobą cechującą się występowaniem zmiennych zespołów depresyjnych i maniakalnych.

Zawsze należy wziąć pod uwagę koronawirusa

Podczas analizy danych pacjentów okazało się, że choroby neuropsychiatryczne dotknęły 49 procent pacjentów w wieku poniżej 60 lat. "Byliśmy zaskoczeni tak dużą liczbą przypadków zapalenia opon mózgowych i psychoz wśród młodszych wiekiem pacjentów", powiedział Benedict Michael, który opublikował wyniki także na stronie internetowej Uniwersytetu Liwerpoolskiego.

Brytyjscy naukowcy zdają sobie sprawę, że przedstawione przez nich wyniki dotyczą badań, które nie zostały jeszcze zakończone i nie mogą być w pełni miarodajne w ocenie związków chorób neuropsychiatrycznych z chorobą COVID-19. Mimo to zdecydowali się udostępnić je lekarzom na całym świecie, żeby badając pacjentów z ostrymi zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi wzięli pod uwagę, że mogą być one skutkiem zarażenia się ich wirusem SARS-CoV-2 i w razie jego wykrycia zastosowali wobec nich odpowiednią terapię.

(ntv.de/jak)

