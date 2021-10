Coraz więcej Niemek rezygnuje z tabletek antykoncepcyjnych

Młode kobiety w Niemczech coraz częściej rezygnują ze stosowania antykoncepcji hormonalnej. Według oceny ustawowej kasy chorych Techniker Krankenkasse (TK) pigułki antykoncepcyjne w 2020 roku przepisano jednej trzeciej (33 procent) ubezpieczonych kobiet w wieku od 14 do 19 lat. Taką informację podała grupa medialna Funke, powołując się na dane TK.

Jeszcze dwa lata temu pigułkę antykoncepcyjną miało przepisaną 48 procent kobiet ubezpieczonych w TK. Jednak w 2018 roku inaczej zdefiniowana została grupa wiekowa i dane dotyczyły osób wieku od 16 do 19 lat.

Spadek użycia

Jak wynika z najnowszych danych, spadek użycia pigułki jest szczególnie duży w grupie 18-, 19-latek, które sięgają po nie najczęściej. Podczas gdy 67 procent 18-letnich kobiet ubezpieczonych w TK miało w 2015 roku co najmniej raz przepisaną pigułkę, do 2020 roku liczba ta spadła do 50 procent. Raport TK wskazuje na podobną tendencję w przypadku 19-latek, gdzie odsetek przepisywanych środków antykoncepcyjnych spadł z 73 do 53 procent.

Jak powiedział Tim Steimle, szef działu farmaceutycznego TK: „Na temat dokładnych przyczyn możemy tylko spekulować” i dodał: „W każdym razie zainteresowanie tym tematem jest większe niż kilka lat temu”. Spadek ten jest prawdopodobnie związany również z doniesieniami na temat tzw. nowszej generacji tabletek, które mają ogólnie wyższe ryzyko zakrzepicy.

Moda, która przemija

O ile pigułki antykoncepcyjne uchodziły w latach 70-tych za środek rewolucyjny, który umożliwiał kobietom większą samodzielność w życiu seksualnym, obecnie wiele kobiet powraca do innych sposobów antykoncepcji.

Obok ryzyka zakrzepicy prawdopodobnie odpowiedzialne są za to inne skutki uboczne, takie jak spadek libido, nastroje depresyjne czy zmiany wagi. Alternatyw dla pigułki jest nadal dość mało, zwłaszcza jeśli kobieta chce całkowicie obejść się bez hormonów. U mężczyzn takim środkiem pozostają prezerwatywy. Inne testowane metody, takie jak zastrzyki hormonalne czy żele antykoncepcyjne, jak dotąd nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

TK przeanalizowała rutynowe dane osób ubezpieczonych do 19-ego roku życia, a od 2019 r. do 21-ego roku życia. Powodem tego jest fakt, że od wiosny 2019 r. kasy chorych pokrywają koszty środków antykoncepcyjnych na receptę do 22 roku życia.

