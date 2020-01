Chiny wypowiadają walkę plastikowi

Chiny wypowiedziały wojnę plastikowym wyrobom jednorazowego użytku. Do końca tego roku we wszystkich większych miastach zakazane zostaną plastikowe torebki. Zapowiedział to chiński resort środowiska oraz Państwowa Komisja ds. Rozwoju i Reform (NDRC) w Pekinie.

Ale to nie wszystko. Od końca tego roku plastikowe torebki znikną z supermarketów i innych sklepów w chińskich metropoliach. W innych miastach zakaz używania plastikowych torebek ma obowiązywać od roku 2022. Wyjątkiem od tej zasady będą targowiska, na których sprzedawane są świeże artykuły spożywcze. Będzie można je pakować do plastikowych torebek do roku 2025. Poza tym do końca bieżącego roku w całych Chinach zakazane zostanie stosowanie jednorazowych plastikowych słomek do napojów w lokalach gastronomicznych.

W latach następnych z rynku mają także zniknąć inne plastikowe elementy używane w handlu artykułami spożywczymi i przez firmy kurierskie. Zgodnie z przyjętym planem, od końca 2020 roku w lokalach gastronomicznych nie będzie można używać plastikowych sztućców. W mniejszych miastach zakaz ten będzie obowiązywać od końca 2022 roku.

Chiny toną w plastikowych śmieciach

Restrykcje dla hoteli

Zużycie jednorazowych produktów plastikowych ma zostać ograniczone także w hotelach. Od końca roku 2022 w hotelach oznaczonych gwiazdkami nie będzie można oferować gościom takich artykułów jak plastikowe szczoteczki do zębów i grzebienie. W razie potrzeby będzie można je jednak nabywać nadal w automatach. W hotelowych łazienkach mydło, ale tylko w płynie, ma być dostępne w pojemnikach, które będzie można wielokrotnie napełniać.

Od końca 2025 roku rozporządzenia te obejmą wszystkie hotele i zajazdy oferujące noclegi w całym kraju. Do roku 2025 wszystkie miasta i gminy w Chinach będą musiały ograniczyć zużycie jednorazowych artykułów z tworzyw sztucznych w hotelarstwie i gastronomii o 30 procent.

W Chinach, będących najbardziej zaludnionym państwem świata, ogromne ilości nieprzetworzonych odpadów plastikowych zalegają na wysypiskach, albo są wyrzucane do rzek. Przez długie lata Chiny importowały plastikowe odpady z USA i Europy, aż na początku roku 2018 rząd w Pekinie wydał zakaz dalszego zaśmiecania kraju. Równocześnie wezwano rodzimy przemysł recyklingowy do przetwarzania chińskich odpadów z plastiku. W wielu miejscach ponadto powstały centrale recyklingowe zajmujące się wytwarzaniem artykułów nadających się do powtórnego użycia.

Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała jednorazowe wyroby z plastiku za jedno z największych wyzwań w ochronie środowiska w skali światowej.

DW, dpa, rtr / jak