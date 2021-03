Chadecja sprawdza, czy posłowie zarabiali na pandemii

Posłowie rządzących Niemcami partii CDU/CSU mają czas do wieczora, aby złożyć deklaracje, czy osiągnęli jakieś korzyści finansowe w związku z pandemią koronawirusa. Zarządziło to szefostwo klubu poselskiego CDU i CSU w Bundestagu.

W mailach rozesłanych do 245 parlamentarzystów szefowie frakcji napisali, że w związku ze sprawą dwóch byłych już posłów chadecji - Georga Nuessleina i Nikolasa Loebela - trzeba w sposób jasny i przejrzysty wyjaśnić sprawy tego typu.

Przeciwko Nuessleinowi toczy się postępowanie prokuratorskie, podejrzewa się go o przyjęcie korzyści majątkowych w związku z pomocą przy zawieraniu umów na dostawę medycznych artykułów ochronnych. Loebel przyznał, że jego firma dostała za to 250 tys. euro prowizji. Śledczy sprawdzają, czy także wobec niego zostanie wszczęte postępowanie.

Obaj politycy opuścili już swoje partie, Loebel - CDU, a Nuesslein - CSU. Ten pierwszy z natychmiastowym skutkiem zrzekł się też mandatu poselskiego. Nuesslein chce pozostać w parlamencie do końca kadencji.

Były już polityk CSU Georg Nuesslein

Sprawa dwóch posłów podejrzewanych o korupcję to nie jedyny problem wizerunkowy chadeków. Z mandatu poselskiego zrezygnował też inny poseł CDU - Mark Hauptmann. I w jego przypadku pojawiają się wątpliwości co do pomocy przy zawieraniu umów na dostawę maseczek ochronnych. Pytania wywołują też jego kontakty biznesowe z Azerbejdżanem.

„Trucizna dla demokracji”

Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble, także z CDU, powiedział gazecie „Frankfurter Allgemeine Zeitung”, że wielu parlamentarzystów od początku pandemii angażowało się i pomagało, także w nawiązaniu kontaktów biznesowych z odpowiednimi ministerstwami.

„Jeśli przy tej okazji pojedynczy posłowie wykorzystali tę kryzysową sytuację, aby się wzbogacić, to jest to po prostu nieprzyzwoite i nie da się pogodzić ze sprawowaniem mandatu” - powiedział Schaeuble.

Do sprawy odniósł się także prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Jak powiedział, ujawnione do tej pory przypadki zasługują nie tylko na oburzenie. Nazwał je trucizną dla demokracji. „To haniebne” - dodał.

Afera z maskami może okazać się poważnym obciążeniem dla CDU i CSU. W ten weekend odbędą się ważne wybory nowych władz landów Badenia-Wirtembergia oraz Nadrenia-Palatynat. W Hesji z kolei wybory samorządowe. We wrześniu w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne.

(DPA, DW/szym)

