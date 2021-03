Niemcy. Skandal z maseczkami i jego konsekwencje

Loebel jest już drugim politykiem, który podjął decyzję o zakończeniu swojej politycznej kariery. Zapowiedział, że nie będzie jesienią kandydował w wyborach do Bundestagu i opuści niemiecki parlament pod koniec sierpnia. Natychmiast zrezygnował z członkostwa we frakcji CDU/CSU, „by zapobiec dalszym szkodom w partii, frakcji i nie szkodzić koleżankom i kolegom”. 34-letni polityk przeprosił też za swoje zachowanie i oświadczył, że bierze na siebie odpowiedzialność za swoje decyzje i niniejszym wyciąga ze swojego zachowania „konieczne polityczne konsekwencje”.

Loebel zaznaczył, że bycie posłem Bundestagu i reprezentowanie w nim ojczystego miasta, czyli w jego przypadku Mannheim, jest wielkim zaszczytem i wyjątkowym zobowiązaniem moralnym. – Polityk przyznał, że jego zachowanie było krzywdzące i przeprosił za nie obywateli Niemiec.

Polityk CDU miał zarobić 250 000 euro na pośredniczeniu w zakupie maseczek ochronnych. Już wcześniej przyznał się do błędów i wycofał się z Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu.

Polityk CSU Georg Nuesslein również miał wzbogacić się na pośredniczeniu w zakupie maseczek

Drugim politykiem, który miał wzbogacić się na podobnych działaniach jest Georg Nuesslein z CSU, który w piątek (5.3.21) zapowiedział, że również nie będzie kandydował w wyborach do Bundestagu.

Krytyka partyjnych kolegów

Swojego partyjnego kolegę skrytykował w dzienniku „Rheinpfalz” minister zdrowia Niemiec Jens Spahn. – Pobieranie prowizji, a więc próba zarobienia w trudnej sytuacji pieniędzy poprzez pośredniczenie, nie może mieć miejsca. To niszczy zaufanie do naszej demokracji – skomentował Spahn, który obecnie za swoją strategię walki z pandemią sam znalazł się w ogniu krytyki.

Z kolei wiceprzewodniczący frakcji CDU/CSU w Bundestagu, Andreas Jung, wezwał swojego partyjnego kolegę, by ten natychmiast złożył poselski mandat, a nie czekał z tym do końca sierpnia. – To nadużycie mandatu posła, by podczas kryzysu i na tym kryzysie zarobić wielką prowizję – powiedział Jung dziennikom „Stuttgarter Zeitung” i „Stuttgarter Nachrichten”. Podkreślił, że takie działania nie mogą spotkać się z wyrozumiałością.

