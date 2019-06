Burze i ulewy w Niemczech. Są ranni

Co najmniej 21 rannych, zalane ulice, powywracane drzewa i inne zniszczenia – to skutek frontu sztormowego „Klaus“. Wichury i ulewy, jakie ze sobą przyniósł, rozszalały się w Niemczech w środę wieczorem (12.06.2019).

Najbardziej ucierpieli uczestnicy wesela w Blankensee w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Po silnym porywie wiatru z wysokości czterech metrów na grupę gości spadł ciężki konar, raniąc kilka osób. Na pomoc przyjechało 43 strażaków.

W Oranienburgu koło Berlina wiatr zerwał koronę drzewa, która runęła na gości imprezy odbywającej się na wolnym powietrzu. Rany odniosło 11 osób – poinformowała miejscowa straż pożarna. Niedaleko Magdeburga od uderzenia pioruna zapalił się dach domu. Dom nie nadaje się teraz do użytku.

Burza w Dreźnie

Zalany Berlin

Front sztormowy zaatakował także Berlin. Według meteorologów wiatr osiągał nawet 110 km na godzinę. Straż pożarna interweniowała w 320 przypadkach. Niektóre ulice były przez kilka godzin zalane, na jeziorze Wannsee powywracane zostały łodzie, przewracające się drzewa zniszczyły samochody.

W środę wieczorem przez około dwie godziny nie kursowały w Berlinie na Dworcu Głównym żadne pociągi dalekobieżne. Burze zniszczyły sprzęt techniczny, a gałęzie na torach blokowały ruch kolejowy. W czwartek rano nie mogły jeszcze kursować planowo wszystkie linie kolei podmiejskiej. Został jednak wznowiony ruch pociągów dalekobieżnych.

Nadchodzi ochłodzenie

Niepogoda dotknęła szczególnie wschodnią część Niemiec. Według służb meteorologicznych w uzdrowiskowym Waren w Meklemburgii-Pomorzu Przednim spadło w ciągu dwóch godzin około 35 litrów deszczu na metr kwadratowy. W Gerze w Turyngii – aż 45 litrów w ciągu trzech godzin.

W czwartek ma się w Niemczech nieco ochłodzić. Najwyższa temperatura w kraju – 28 stopni Celsjusza – ma panować w Berlinie. Podobnie ma być w Bawarii wzdłuż Dunaju. Chłodniej będzie za to w zachodniej części kraju. Meteorolodzy nie wykluczają jednak burz i intensywnych opadów w Szwarzwaldzie, Turyngii i Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

dpa/dom

